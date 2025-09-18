Juez federal bloquea plan de Trump para deportar a más de 300 menores guatemaltecos

Un tribunal federal en Washington detuvo este jueves la intención del Gobierno de Donald Trump de enviar de inmediato a Guatemala a cientos de menores de edad que llegaron solos a Estados Unidos.

La orden preliminar fue emitida por Timothy J. Kelly, juez del Distrito de Columbia, quien señaló que la Administración actuó de mala fe al intentar justificar la deportación como una “reunificación familiar”.

De acuerdo con los documentos judiciales, la medida protege a unos 327 niños guatemaltecos considerados “elegibles para reunificación con sus padres o familia”.

Kelly, designado al cargo por el propio Trump, subrayó que “no hay pruebas ante el Tribunal de que los padres de estos niños solicitaran su regreso” y afirmó que el argumento del Ejecutivo “se derrumbó como un castillo de naipes”.

El fallo llega después de que las autoridades migratorias intentaran expulsar el 31 de agosto a 76 menores que incluso llegaron a abordar un avión con destino a Guatemala. Una orden temporal emitida en esa fecha detuvo el vuelo y frenó el proceso hasta la resolución de este jueves.

El plan violaba el debido proceso

Los abogados que representan a los adolescentes, de entre 10 y 16 años, alegaron que el plan gubernamental violaba el debido proceso, ya que muchos de ellos tienen casos pendientes ante cortes migratorias.

Además, recordaron que la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA) garantiza protecciones especiales a los menores no acompañados, quienes deben tener la posibilidad de comparecer ante un juez antes de ser deportados.

Según la Oficina de la Administración para Niños y Familias, en agosto había 2,011 menores no acompañados bajo custodia de Estados Unidos, aunque no se detalló su nacionalidad.

La decisión supone un revés para la Casa Blanca, que ha criticado reiteradamente a los jueces que bloquean sus políticas migratorias. Se espera que el Gobierno apele la medida en instancias superiores.

Con información de EFE.

