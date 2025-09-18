Kate Middleton pasa incomodo momento con la reina Camila y Melania Trump

El presidente Donald Trump y su esposa, Melania, arrancaron su visita oficial al Reino Unido con todos los honores posibles en el Castillo de Windsor, donde los esperaban el rey Carlos III, la reina Camila y los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, para realizar una jornada que incluyó una ceremonia formal, procesión de carruajes y banquete de Estado.

Sin embargo, lo que terminó robándose los titulares no fue el menú ni los discursos, sino una breve y casi imperceptible situación que involucró a Kate Middleton, Camila y Melania Trump.

Durante los saludos iniciales, mientras Carlos III charlaba animadamente con Trump y William se unía a la conversación, Kate se acercó a Melania y a Camila, justo en ese momento, la reina consorte hizo un gesto con la mano, que muchos interpretaron como una señal para que Kate Middleton se “mueva” o se retire.

Acto seguido, con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa impecable, Kate se despidió de Melania y se alejó con elegancia para unirse a William, dejando a Camila a solas con la primera dama estadounidense.

El video, que ya circula varias redes sociales, fue analizado detenidamente por miles de usuarios que calificaron la escena de “incómoda” y hasta “vergonzosa”.

Cabe señalar que, aunque por el momento no existen declaraciones oficiales del Palacio de Buckingham ni de los involucrados sobre el percance, algunos expertos en realeza rápidamente lanzaron sus hipótesis y aseguraron que el gesto de Camila obedecía al estricto protocolo, diseñado para que los eventos sigan su itinerario al minuto o para remarcar la jerarquía de la reina consorte.

Otros, en cambio, lo leyeron como un signo de tensión entre las dos figuras femeninas más visibles de la monarquía británica.

