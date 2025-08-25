Kate Middleton sorprende con un cambio de look

La princesa de Gales, Kate Middleton, sorprendió este domingo al dejarse ver públicamente luciendo un tono de cabello diferente y más claro del que suele usar habitualmente.

La princesa, quien se recupera del tratamiento contra el cáncer, asistió al servicio religioso en Crathie Kirk, la iglesia cercana al castillo de Balmoral, donde la familia real se encuentra de vacaciones.

Kate fue fotografiada a bordo de un vehículo en el que iba de copiloto, mientras que el príncipe William, heredero al trono de Reino Unido, iba conduciendo hacia la iglesia. En el puesto trasero viajaban los tres hijos de la pareja: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. La princesa lucía un tono de cabello más claro que su tono habitual lo que llamó la atención del público ya que no había tenido un cambio en el tono de su cabello evidente desde que se casó con el príncipe William.

La princesa Kate lució su nuevo look con un atuendo totalmente negro con un llamativo sombrero negro adornado con un lazo estructurado.

La familia real británica viaja cada año a Escocia para pasar las vacaciones estivales en el castillo de Balmoral, sitio preferido de la reina Isabel II y en donde falleció el 8 de septiembre de 2022. La familia participa en eventos religiosos de la zona y descansa en el imponente palacio antes de retomar sus compromisos en Londres.

A este evento religioso también asistieron el rey Carlos III y la reina Camila, así como la princesa Ana, que recientemente cumplió 75 años.

Kate Middleton se encuentra en un buen momento tras su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024 y posterior recuperación gracias al tratamiento de quimioterapia. La pareja fue sumamente hermética con respecto a la salud de la princesa e incluso hubo cierta alarma entre los seguidores luego de que Kate dejó de aparecer públicamente. Luego una foto familiar editada con Inteligencia Artificial aumentó las especulaciones sobre la salud de la princesa.

Finalmente la propia princesa abordó los rumores sobre su salud y aclaró que se encontraba en proceso de recuperación.

En septiembre de 2024, la princesa de Gales confirmó que había terminado la quimioterapia y se declaró “libre de cáncer”. En enero de 2025, anunció que estaba en remisión .

