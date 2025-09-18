Leyanis Pérez gana el oro en el Mundial de Tokio y destrona a Yulimar Rojas en el triple salto

La cubana Leyanis Pérez se proclamó campeona del mundo de triple salto este jueves en Tokio tras alcanzar los 14,94 metros, resultado que le permitió arrebatar el trono a la venezolana Yulimar Rojas, quien regresaba a la competición después de dos años y se quedó con el bronce gracias a un salto de 14,76 metros.

La final, una de las más esperadas de los Mundiales de atletismo, estuvo marcada por la lluvia que obligó a las atletas a extremar precauciones. Aun así, Pérez, de 23 años, impuso condiciones desde el inicio: abrió con 14,85 metros y en su cuarto intento aseguró la victoria con su mejor marca del día.

La campeona olímpica en París 2024, la dominiquesa Thea Lafond, quedó en el segundo lugar con 14,89 metros, apenas cinco centímetros por debajo de la cubana.

Para Yulimar Rojas, que había conquistado las últimas cuatro ediciones del Mundial al aire libre y acumulaba además tres títulos bajo techo, este bronce marca su regreso tras una dura lesión en el tendón de Aquiles que la apartó de las pistas durante 24 meses.

Su palmarés incluye también un oro olímpico, tres Ligas de Diamante y un título panamericano, credenciales que la mantienen como una de las grandes figuras de la especialidad.

En contraste, Pérez confirma su ascenso a la élite con este oro, que se suma a sus títulos generales en la Liga Diamante 2024 y 2025 y al campeonato mundial bajo techo en Nanjing a inicios de temporada.

