Macron y su esposa presentarán pruebas para demostrar que Brigitte es mujer

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte, planean presentar material fotográfico y documentación científica ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella nació mujer, las cuales servirán como prueba de una demanda por difamación.

El abogado del matrimonio Macron, Tom Clare, aseguró en declaraciones a la BBC que el proceso será “doloroso” para la primera dama, pero que está “100% dispuesta” a someterse a la exposición pública con tal de “restablecer la verdad”.

Fotografías de Brigitte embarazada

El abogado adelantó que el caso incluirá testimonios de expertos y pruebas científicas, así como fotografías familiares de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, informó AFP.

El matrimonio demandó por difamación a la influencer Candace Owens, después de que ésta promoviera la idea de que Brigitte nació hombre, lo que han calificado de “increíblemente perturbador y difamatorio”.

“No quiero sugerir que esto lo haya desorientado de alguna manera. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia es atacada, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país”, declaró el abogado de los Macron.

“Es perturbador someterse a ese tipo de pruebas”

Clare precisó que se emitirá un testimonio pericial de carácter científico y, si bien no reveló por el momento su naturaleza exacta, afirmó que la pareja estaba dispuesta a demostrar plenamente, tanto de forma genérica como específica, la falsedad de las acusaciones.

“Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas. Es un proceso al que tendrá que someterse de forma muy pública. Pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas”, dijo el abogado Claire.

Por su parte, los abogados de Owens, han respondido con una moción para desestimar la demanda, reportó EFE.

“Brigitte Macron es hombre”

Owens, excomentarista del medio conservador estadounidense Daily Wire, con millones de seguidores en redes sociales, ha defendido repetidamente su opinión de que Brigitte Macron es hombre.

Según AFP, el origen del rumor surge en el año 2021, cuando dos mujeres francesas que tenían un blog difundieron un vídeo en YouTube en donde hablaban de la teoría conspirativa.

Los esposo las demandaron y en 2024, ganaron el juicio por difamación contra las blogueras, pero la sentencia fue revocada en 2025, ya que el abogado de las mujeres apeló por motivos de libertad de expresión.

Con información de EFE y AFP

