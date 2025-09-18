México se mantiene como la mejor selección de Concacaf en el ranking FIFA

La Selección Mexicana cerró la fecha FIFA de septiembre con dos empates, resultados que le costaron descender un puesto en la clasificación mundial de la FIFA.

Aun así, el combinado dirigido por Javier Aguirre se mantiene como el mejor equipo de Concacaf, al ubicarse en la posición 14 con 1688.38 puntos, dos lugares por encima de Estados Unidos, su más cercano perseguidor en la región.

El “Tri” igualó ante Japón y Corea del Sur, mientras que los estadounidenses derrotaron a los japoneses pero cayeron frente a los coreanos, lo que también les afectó en la tabla y los dejó en el puesto 16 con 1670.04 unidades. Por su parte, Canadá continúa en ascenso y alcanzó su mejor posición histórica (26) desde la creación del ranking en 1993.

A nivel mundial, la gran novedad fue el regreso de España al primer lugar de la clasificación FIFA, once años después. Los ibéricos suman 1875.37 puntos, superando a Francia (1870.92) y a Argentina (1870.32), que perdió el liderato tras más de un año en la cima.

Entre los movimientos destacados, Alemania salió del “top 10” por primera vez desde 2024 y ahora es 12ª, mientras que Brasil descendió a la sexta casilla, superada por Portugal. Croacia e Italia completan el décimo lugar tras escalar posiciones.

Clasificación FIFA – (septiembre 2025 top 10)

España – 1875.37 pts Francia – 1870.92 Argentina – 1870.32 Inglaterra – 1820.44 Portugal – 1779.55 Brasil – 1761.60 Países Bajos – 1754.17 Bélgica – 1739.54 Croacia – 1714.20 Italia – 1710.06

