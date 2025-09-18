Ordenan nuevo arresto al exjugador de LA Galaxy Douglas Costa por deber $93,000 dólares de pensión alimenticia

$93,000 dólares de deuda por concepto de pensión alimenticia para sus hijos le pueden costar la libertad a Douglas Costa. El exjugador de Los Angeles Galaxy enfrenta por segunda ocasión una orden de arresto en Brasil.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, un tribunal de familia de Brasil decretó la prisión para el jugador brasileño por la insolvencia económica en uno de sus deberes como padre.

Según el medio brasileño deportivo ‘Ge‘, que tuvo acceso a los documentos judiciales, la orden de captura es válida por dos años. En caso de ser arrestado, estaría tras las rejas por 30 días como máximo.

A sus 35 años, Costa se encuentra jugando en el fútbol de Australia con el Sídney FC. No obstante, sus problemas judiciales en Brasil le costaron el trabajo.

El club oceánico anunció el pasado miércoles la rescisión del contrato del jugador “de mutuo acuerdo”, debido a sus “asuntos legales y personales en curso”.

“A pesar de que se le concedió más de dos meses de gracia para resolver esos problemas, Costa informó al Sidney FC que no hay un final a la vista”, expresó el comunicado difundido por el club.

De momento, el atacante no ha emitido comentarios sobre esta situación judicial que no es nueva para él. Douglas Costa ya enfrentó una orden de arresto en 2023 cuando era jugador de LA Galaxy en la MLS.

En Brasil, al igual que en varios países de Sudamérica, existe una sanción legal de cárcel para los padres que se atrasen en el pago de la pensión alimenticia obligatoria a sus hijos.

La ley establece que el detenido tiene plazo de tres días para acordar con el juez el pago de la deuda; probar que intentó hacerlo o demostrar que no tiene capacidad para hacerlo.

Costa no es el único jugador brasileño envuelto en este tipo de problema legal. Otros dos futbolistas lo han vivido recientemente. Thiago Carleto Alves, exlateral izquierdo del Valencia entre 2008 y 2010; y Jô, exdelantero en clubes como Corinthians y Atlético Mineiro.



