Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 18 de septiembre

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este jueves en Nueva York? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) y una mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC). La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 55% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 43% en el transcurso del día y del 11% tras la salida de la Luna.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:39 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:00 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 59 y los 82 grados Fahrenheit (15 y 28ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 1% por la tarde y 2% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.