Gobierno evalúa retirar a España del Mundial 2026 si Israel clasifica

El Gobierno de España es uno de los pocos aliados de Palestina. En medio del clima de tensión debido al boicot a la Vuelta a España, ahora la administración del presidente Pedro Sánchez asomó la posibilidad de que la selección de España no acuda al Mundial de 2026 si Israel clasifica.

Este martes, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López, advirtió que España podría no acudir a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en caso de que Israel clasifique y se le permita participar.

“En su momento se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel”, declaró López en una conferencia de prensa desde el Congreso de los Diputados.

El portavoz del partido de Gobierno solicitó a las federaciones deportivas a excluir a Israel de las competiciones internacionales, así como se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

El mensaje no es una declaración aislada, pues políticos del sector deportivo avalaron la narrativa. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, sostuvo que “no se puede convivir como si no sucediera nada con equipos que representan a Israel”.

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reforzó el mensaje. Días atrás, el presidente de España ya había pedido la exclusión de Israel en el ámbito deportivo.

Tensión en la política y el deporte en España por la guerra entre Israel y Palestina

La Vuelta a España 2025 ha sido un barómetro de la tensión que existe actualmente en España con respecto a Israel y las competencias deportivas. La última etapa, prevista como cierre festivo en Madrid, fue suspendida a más de 40 millas de la meta por una masiva protesta propalestina que bloqueó el circuito final.

El equipo Israel Premier Tech fue el blanco de las protestas. Durante la carrera, incluso se vio obligado a modificar su uniforme, eliminando el nombre del país. La organización canceló la etapa final y la ceremonia de podio, dejando sin homenaje al campeón Jonas Vingegaard. Pedro Sánchez expresó su “admiración” por quienes se movilizaron por Palestina.

¿Por qué esta postura contra Israel?

Desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023, se han registrado miles de muertes civiles y niños, lo que ha generado una fuerte reacción en sectores sociales. Hasta la fecha, casi 700 deportistas han muerto en bombarderos.

El pasado 13 de agosto, la UEFA, ente rector del fútbol europeo, se despachó con una acusación contundente contra Israel. Aunque no lo mencionaron directamente.

En medio de los últimos bombardeos que ha habido sobre Palestina, la UEFA aprovechó para mostrar una pancarta gigante antes del pitido inicial en la final de la Supercopa de Europa entre París-Saint Germain y Tottenham Hotspur en Italia.

El mensaje en el Estadio Friuli de Údine, fijó postura política presumiblemente al respecto, aunque no mencionó directamente a Israel. “Dejen de matar niños, dejen de matar civiles“, rezaba el texto.



