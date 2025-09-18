Osa mordió a una anciana al entrar como si nada a supermercado en NJ: video tragicómico

Una osa fue sacrificada tras generar una insólita situación entrando en un supermercado Dollar General de Nueva Jersey y mordiendo a una clienta de 90 años.

El hecho sucedió el martes en Vernon Township. Luego del ataque otro cliente logró guiar a la inmensa mamífera de 175 libras (79 kilos) afuera del establecimiento, informaron ayer las autoridades. Parte de la situación fue grabada en video.

La osa negra fue vista por primera vez el martes por la mañana “comportándose de forma errática y entrando y saliendo del tráfico” junto a la carretera Route 94, según el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP). La policía le disparó balas de goma y la osa huyó al bosque, reportó Daily News.

La osa emergió otra vez de los árboles alrededor de la 1:40 p.m. cerca de la tienda Dollar General. La policía la ahuyentó nuevamente e informó del incidente al Departamento de Pesca y Vida Silvestre del NJDEP, informó NorthJersey.com.

Poco más de dos horas después, a las 3:55 p.m. la intrépida osa volvió a las andadas, esta vez subiendo de nivel al entrar al Dollar General, según una llamada al 911 de un empleado de la tienda. Después volvió a comunicarse para decir que la animal había “entrado en contacto” con una cliente. Resultó ser una mujer de 90 años que mostraba una “marca de mordedura o arañazo en la pierna”, según la policía, considerándola una “lesión leve”.

Casi al mismo tiempo el dueño de otro negocio cercano llamó al 911 para reportar que la osa había atacado a su perro y perseguido a dos empleados. Tanto la anciana como el perro fueron llevados al médico.

Mientras tanto, el empleado de Dollar General evacuó a los compradores mientras el agente inmobiliario Sean Clarkin, quien se encontraba en la tienda en ese momento, acompañaba a la osa afuera con la ayuda de un carrito de compras, caminando hacia atrás frente al animal mientras serpenteaban por los pasillos y él la persuadía y guiaba hablándole. El video posteriormente se filtró en redes sociales.

Una vez que la osa fue conducida al estacionamiento, la policía la siguió al otro lado de la calle. “Con base en el incidente, los oficiales practicaron la eutanasia a la osa según los criterios de respuesta del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Nueva Jersey para osos de categoría 1”, declaró la policía en su comunicado, señalando que la “categoría 1” se refiere a osos considerados una amenaza para la seguridad pública y la propiedad.