“Play it Forard”: El show de Chick-fil-A que premia a los héroes de la comunidad

Chick-fil-A estrena “Play it Forward”, una nueva serie de juegos de cinco capítulos para toda la familia. El propósito de este juego es ofrecer entretenimiento familiar de calidad, al mismo tiempo que celebra y apoya a las personas que marcan una diferencia positiva en sus comunidades.

La serie “Play it Forward”, ya está disponible en la Chick-fil-A Play App y en YouTube y en cada episodio, una familia compite en divertidos retos físicos para ganar un premio en efectivo que, al final, es donado a un héroe anónimo de su comunidad.

Las familias participan en diversos juegos como el Splashketball y el Cherry Launch, basados en deportes y habilidades populares. Los premios que gana la familia con mejor desempeño en cada reto o juego regala todas sus ganancias a un héroe local anónimo en su vida: un veterano, un mentor o una persona que haya marcado la diferencia en su comunidad y en su familia.

¿Quiénes juegan y a quién le regalan el dinero?

Los ganadores comparten una emotiva revelación y sorprende al homenajeado regalándole todas sus ganancias, que varían dependiendo de su rendimiento en el juego al final del episodio.

Las familias participantes en la seria son Omagbemi (Houston), Prunier (Paxton, MA), Furlow (Louisville, KY), Contreras (Racine, WI) y Chin (Covina, CA).

Familia Omagbemi: Juegan por Randall, un veterano que ayudó a su hija durante una cirugía de corazón.

Familia Prunier: Compiten por Susan, una repartidora que salvó la vida de su hijo.

Familia Contreras: Rinden homenaje a Nicole, viuda de un oficial que ahora defiende la salud de otros.

Familia Furlow: Participan para honrar a Elizabeth, quien ha rescatado a más de 700 perros.

Familia Chin: Juegan por Patricia, una querida guardia escolar.

Contenido de alta calidad y servicio a la comunidad

Dustin Britt, director ejecutivo de estrategia de marca, explica que en Chick-fil-A, están conscientes de la importancia de servir a las familias más allá de lo que ofrecen en sus restaurantes.

“Sabemos que existe una creciente necesidad de contenido de alta calidad y aptos para toda la familia, algo que padres e hijos puedan disfrutar juntos. Play it Forward reúne todo eso en una experiencia gratuita: tiempo en familia, la diversión de Chick-fil-A y la oportunidad de retribuir a aquellos que marcan la diferencia cada día en sus comunidades”, agrega un comunicado de la marca.

La marca ha desarrollado Chick-fil-A Play App un espacio digital gratuito y apto para toda la familia que ofrece diferentes formas de ver, escuchar, jugar, crear y leer juntos, indica un comunicado.

Los usuarios de la App pueden encontrar Play it Forward en la sección “Watch” de la Chick-fil-A Play™ App, disponible para descargar de forma gratuita a través de la App Store o Google.

