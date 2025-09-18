Quiénes reciben pagos de hasta $5,108 del Seguro Social

Millones de jubilados en Estados Unidos recibieron ayer la segunda ronda de pagos del Seguro Social correspondientes a septiembre, que alcanzaron hasta $5,108 para quienes retrasaron su jubilación hasta los 70 años.

Estos depósitos forman parte de un calendario mensual que organiza los pagos según la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

A quiénes les toca cobrar hoy

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), el pago de este miércoles será enviado a los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes del año.

La primera ronda de pagos del mes se realizó el 10 de septiembre para quienes nacieron entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año, mientras que la tercera está programada para el 24 de septiembre, dirigida a los beneficiarios nacidos a partir del día 21.

Quiénes califican para estos pagos

Las personas pueden comenzar a recibir pagos del Seguro Social a partir de los 62 años.

Sin embargo, el monto mensual que reciben depende de varios factores, como la edad en la que decidan jubilarse, los años que contribuyeron al sistema y el total de ingresos sobre los que pagaron impuestos para este programa.

Quienes eligen jubilarse a los 62 años pueden recibir hasta $2,831 mensuales, mientras que quienes esperan hasta los 70 años pueden alcanzar el máximo actual de $5,108 al mes, según la SSA.

La agencia ofrece en su sitio web una calculadora personalizada que permite a los beneficiarios estimar cuánto podrían recibir mensualmente.

Cómo se financian estos pagos

El Seguro Social se sostiene principalmente mediante un impuesto sobre la nómina que pagan tanto empleadores como empleados.

Sin emabrgo, los expertos han advertido que, si el Congreso no toma medidas, el fondo fiduciario podría agotarse y dejar de pagar beneficios completos tan pronto como en 2034, debido al creciente número de jubilados y a la disminución de trabajadores activos que aportan al sistema.

