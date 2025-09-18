Tekashi 6ix9ine podría regresar a prisión la próxima semana  

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine le confirmó al programa En Casa con Telemundo que podría regresar a la cárcel la próxima semana. Sin embargo, intentará que esto no ocurra, pues dijo que peleará por su libertad.

“Sí, pero yo lo voy a pelear, voy a pelear mi libertad porque eso es una injusticia”, comentó en una conversación que tuvo luego con Clovis Nienow, del programa Hoy Día.

El famoso indicó que pese a esto, se siente bien porque considera que deja un buen mensaje.

Tekashi ha estado en varias ocasiones en prisión por diversos delitos, por lo que es una situación que no le resulta nada extraña.

Pero, pese a esto, Clovis Nienow, dijo que en la conversación lo vio convencido de que logrará que no lo encarcelen en esta oportunidad. “Yo lo vi muy seguro, si a mí me dicen que voy a ir preso, yo estaría muy nervioso”, afirmó.

Explicó que en esta ocasión, lo podrían detener debido a que tuvo una pelea, algo que no estaba permitido por tener libertad condicional.

¿Cuántas veces ha estado preso Tekashi 6ix9ine?

Los antecedentes del famoso son bastantes. En 2015, por ejemplo, se declaró culpable de un delito grave por el uso de un menor en una actuación sexual y fue sentenciado a cuatro años de libertad condicional y 1,000 horas de servicio comunitario.

El segundo incidente ocurrió en noviembre de 2018 cuando fue arrestado y acusado, junto con otros miembros de la banda Nine Trey Gangsters, de cargos de crimen organizado y delitos graves. Se declaró culpable y cooperó con las autoridades. En esa ocasión fue sentenciado a dos años de prisión, una multa de $35,000, cinco años de libertad supervisada y 1,000 horas de servicio comunitario. Lo liberaron de prisión en abril de 2020.

A principios de 2024 lo arrestaron en República Dominicana por cargos de violencia doméstica en medio de su relación con Yailin La Más Viral.

Después, en octubre de 2024, lo arrestaron por presuntas violaciones de su libertad condicional, incluyendo no presentarse a las pruebas de drogas, viajar sin permiso y mentir a su oficial de libertad condicional. Se le sentenció a 45 días de prisión.

En julio de este año se declaró culpable de posesión de sustancias ilícitas, otro hecho polémico en su largo historial.

