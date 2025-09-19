Amenazas de muerte al candidato Zohran Mamdani: hombre de Texas acusado de terrorismo en Nueva York

Jeremy Fistel fue arrestado en Texas y traído a Nueva York como sospechoso de haber amenazado por teléfono y por escrito al candidato a la alcaldía de la ciudad y asambleísta estatal Zohran Mamdani, advirtiéndole que “regresara a Uganda” antes de que alguien le disparara en la cabeza, informó ayer la fiscalía de distrito de Queens.

Fistel (44) fue imputado por un gran jurado con 22 cargos, acusándolo de realizar una amenaza terrorista como delito de odio, acoso agravado y cargos relacionados. La fiscalía alega que comenzó a enviar mensajes a la oficina de Mamdani en junio y continuó haciéndolo hasta julio, indicó NBC News.

Días antes de ganar las primarias demócratas a la alcaldía en junio, Mamdani denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte. Días después, el mandatario Donald Trump afirmó falsamente que Mamdani era un “inmigrante ilegal” y amenazó con arrestarlo si bloqueaba las detenciones de indocumentados que comenzó su gobierno en enero.

Según los cargos, Fistel supuestamente dejó un mensaje antimusulmán el 18 de junio, en el que decía que Mamdani no era bienvenido en Nueva York y le advertía que se cuidara las espaldas, tanto a él como a su familia, y lo llamó “terrorista”. Según la fiscalía, ese mismo día el personal de Mamdani informó por primera vez a la Policía de Nueva York.

Unas semanas después, el 8 de julio, Fistel supuestamente envió un mensaje a través del portal de Mamdani deseándole un cáncer terminal y una muerte inminente. “Me encantaría ver una bala de las Fuerzas de Defensa de Israel atravesarte el cráneo”, decía el texto, según documentos judiciales. “Sería aún mejor si tuvieras que ver a tu esposa e hijos asesinados delante de ti antes de que acaben con tu miserable y patética vida… Espero que todos mueran de forma dolorosa y repentina. Haznos un favor y suicídate”. Otro siguiente mensaje de voz llegó unas semanas después e incluía sentimientos similares.

Fistel, residente de Texas, supuestamente bloqueó su identificador de llamadas, pero los investigadores finalmente rastrearon las comunicaciones hasta su teléfono celular, según la denuncia. También se alega que el mensaje enviado al portal se rastreó hasta la cuenta de correo electrónico de Fistel.

Fue arrestado la semana pasada en Texas y extraditado a Queens (NYC) el miércoles. Fistel enfrenta hasta 15 años de prisión si es declarado culpable del cargo principal. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

“El acusado le dijo al asambleísta que regresara a Uganda antes de que alguien le disparara en la cabeza, que vigilara su casa y su familia, que se cuidara a cada segundo hasta que saliera de Estados Unidos, y que él y sus familiares merecen morir”, declaró ayer en un comunicado la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz. “Permítanme ser muy clara: nos tomamos muy en serio las amenazas de violencia contra cualquier cargo público y no hay cabida para el odio ni la intolerancia en nuestro discurso político”, agregó.

La campaña Mamdani no ha emitido comentarios sobre la detención de Fistel. Sus promesas políticas han conmocionado a Washington en las últimas semanas y el entorno de Trump lo ha criticado abiertamente, mientras sigue liderando los sondeos para los comicios del 4 de noviembre.

Mamdani nació en Uganda en 1991 y reside en la ciudad de Nueva York desde 1998, cuando era un niño de 7 años. Se nacionalizó estadounidense en 2018. De ser elegido sería el primer musulmán en convertirse en alcalde de la ciudad de Nueva York. “No existen pruebas creíbles que sugieran que Mamdani no es, o no debería ser, ciudadano estadounidense”, reiteró en julio The New York Times.