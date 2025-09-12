Enredo político en Nueva York: alcalde evalúa declinar candidatura; Trump prefiere a Cuomo para vencer a Mamdani

Por primera vez el alcalde de Nueva York, Eric Adams, hundido en las encuestas, está considerando retirar su candidatura a la reelección, algo que muchos conservadores le han estado solicitando como opción de evitar el triunfo de Zohran Mamdani.

Como lo informó por primera vez NBC News, Adams inicialmente abordó la idea de hacer “una encuesta interna” durante una reunión privada el miércoles con líderes empresariales organizada por la Asociación para una Mejor Nueva York (ABNY), grupo de defensa del sector inmobiliario.

Además en visita a la ciudad, el mandatario Donald Trump reconoció hoy que el candidato republicano Curtis Sliwa tiene poco chance. “Soy republicano, pero Curtis no es precisamente un tema de máxima audiencia”, dijo Trump en el programa Fox & Friends. Y además ironizó sobre su conocida pasión por los felinos. “Quiere gatos en la Mansión Gracie (residencia oficial del alcalde de Nueva York)? No necesitamos miles de gatos”.

Seguidamente Trump repitió su sugerencia de que Sliwa y Adams deberían retirarse de la contienda para darle al ex gobernador Andrew Cuomo -quien también se postula como independiente- una mejor oportunidad de vencer a Mamdani en las elecciones de noviembre tras salir derrotado en las primarias de junio, destacó Daily News. “Creo que necesitan un candidato”, dijo Trump. “Y, francamente, me parece que Cuomo lidera a los otros dos” (Adams y Sliwa).

Trump: I'm a Republican, but Curtis [Sliwa] is not exactly prime time, he wants cats in Gracie mansion. We don’t need thousands of cats. pic.twitter.com/jdGpJ6xhet — Acyn (@Acyn) September 12, 2025

Los último sondeos colocan al demócrata Mamdani con un amplio liderazgo (45%) en la intención de sufragio, seguido por el ahora independiente Cuomo (23%), el republicano Sliwa (15%) y el ahora también independiente Adams (12%). El alcalde lleva un año sumido en escándalos, renuncias en su entorno y acusaciones federales de supuesta corrupción.

Su asesor Frank Carone dijo ayer que el alcalde estaba planeando encargar “pronto” una encuesta interna que usará para ayudarlo a decidir si continúa con su empinada candidatura a la reelección.

Carone, director de la campaña de reelección de Adams, no ofreció un cronograma más preciso ni divulgó quién realizaría la encuesta. Todd Shapiro, portavoz de la campaña, tampoco compartió más detalles, limitándose a decir que el alcalde “invertirá sus recursos en difundir su mensaje y luego analizará su propia encuesta independiente para tomar una decisión” sobre la contienda por la alcaldía.

“Los últimos comentarios del equipo de Adams presentan un cambio de tono y uno de los indicios más contundentes hasta la fecha de que el alcalde está considerando seriamente abandonar su campaña de reelección independiente, ya que, según fuentes, está considerando hacerlo a cambio de un puesto en la administración del presidente Trump o en el sector privado. En público, Adams ha reiterado su intención de permanecer en la contienda”, comentó Daily News.

Un año de escándalos y acusaciones

Adams se convirtió el 26 de septiembre de 2024 en el primer alcalde en ejercicio en la historia de NYC en ser acusado en una investigación federal. Desde entonces él y su entorno han estado sacudidos por escándalos de renuncias y acusaciones.

Aunque el caso penal contra Adams ya concluyó en abril por un supuesto perdón otorgado por el mandatario Donald Trump, hay una investigación en curso de la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad (CFB) sobre las acusaciones de que en las campañas electorales de 2021 y la actual de 2025 ha habido diversos esquemas de donaciones ficticias, comentó Daily News.

En el último trimestre de 2024 renunciaron el Comisionado de NYPD Edward Cabán -el primer hispano en ocupar ese cargo en la historia-, el canciller escolar David Banks, los vicealcaldes Philip Banks y Sheena Wright, y el Comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan, cada uno expresando su propia razón. Varios de ellos -incluyendo el asesor principal del alcalde, Timothy Pearson– vieron sus teléfonos decomisados y hogares allanados por parte de agentes federales del FBI, pero ninguno ha sido acusado de ningún delito.

A principios de noviembre renunció la novia de Adams, Tracey Collins, funcionaria del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad. Igualmente ese mes se abrió una investigación penal sobre un comité de acción política formado para apoyar a Adams por el reverendo Alfred Cockfield II, un pastor de Queens que en 1998 se había declarado culpable de traficar cocaína.

En diciembre hubo acusaciones federales por supuesto soborno que llevaron a la salida de la principal asesora del alcalde, Ingrid Lewis Martin. También poco antes de la navidad renunció el jefe policial (NYPD) Jeffrey Maddrey, bajo alegatos de acoso sexual a una subordinada. En enero el FBI allanó su hogar en Queens y otros lugares vinculados a él.

En febrero cuatro de los principales adjuntos del alcalde Adams renunciaron y la gobernadora Kathy Hochul dijo que la situación era “preocupante y no se puede ignorar”. En ese momento, de nuevo líderes cívicos y funcionarios electos aumentaron la presión sobre la gobernadora demócrata para que invocara su autoridad y lo destituyera del cargo.

En julio cinco altos ex funcionarios de NYPD, incluyendo el ex comisionado Thomas G. Donlon, presentaron demandas por “corrupción policial” contra ese organismo y Adams.

En agosto Jesse Hamilton, ex senador estatal de Nueva York y amigo de vieja data del alcalde Adams, renunció a su puesto directivo en el Departamento de Servicios Administrativos (DCAS) de NYC, horas después de ser acusado de recibir sobornos. Hamilton fue implicado junto con Ingrid Lewis Martin, otra persona allegada del alcalde desde hace mucho tiempo y quien fue su asesora principal en el Ayuntamiento hasta renunciar en diciembre por cargos previos.

En total, esa semana “En cinco acusaciones, la fiscalía pinta una imagen de una ciudad en venta”, resumió The New York Times. Agravando aún más la crisis política del alcalde y su entorno, su asesora Winnie Greco fue suspendida de la campaña de reelección tras supuestamente entregarle a una periodista de The City dinero en efectivo escondido en una bolsa de papas fritas al final de un acto en Harlem, según The New York Times.

También en agosto otro aliado del alcalde fue sentenciado por corrupción: el anciano ejecutivo de una constructora de Brooklyn, Erden Arkan, tras declararse culpable de introducir donaciones ficticias ilegales en las arcas de la campaña electoral de 2021 como parte de un esquema que, según la fiscalía, involucraba al gobierno turco. Apenas tres días antes Mohamed Bahi, ex asesor del alcalde de Nueva York ante la comunidad musulmana, se había declarado culpable de conspiración por su participación en la organización de contribuciones ilegales de testaferros para la triunfante campaña de Adams en 2021

Tanto Adams como Trump -quien fue uno de los pocos que han salido en su defensa- dijeron que las acusaciones federales contra el alcalde surgieron por él haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano del 5 de noviembre de 2024.

En el panorama de que Mamdani siga liderando, algunos conservadores creen que sólo Cuomo -también postulado como independiente- podría vencerlo, a pesar de sus escándalos previos y su derrota en las primarias de junio. Desde entonces Cuomo y Adams han intercambiado acusaciones de “egoísmo”, mientras lideran la oposición a Mamdani.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.