Congresista republicano descarta despliegue de la Guardia Nacional en Miami

El congresista republicano Carlos Giménez aseguró este viernes que el gobierno de Donald Trump no tiene planes de enviar a la Guardia Nacional a Miami como parte de su estrategia de mano dura contra la inmigración, una medida que sí se ha aplicado en otras ciudades gobernadas por demócratas bajo el argumento de combatir la criminalidad.

“Miami no es Chicago ni San Francisco —y nunca lo será”, expresó el legislador en su cuenta de X, en respuesta a rumores que circularon durante la semana.

La confusión por declaraciones del FBI

Giménez, quien representa a un distrito del sur de Florida, explicó que la polémica se originó a raíz de un error cometido por el director del FBI, Kash Patel, durante una comparecencia en el Senado. En esa sesión, Patel mencionó equivocadamente que un despliegue militar ya estaba en marcha en Miami.

El congresista cubanoestadounidense señaló que tras la audiencia conversó directamente con la Oficina del Fiscal General, que le confirmó que la información difundida era falsa. “El director del FBI, Patel, se equivocó durante su testimonio en el Senado a principios de esta semana”, recalcó.

Militarización en otras ciudades

Aunque Miami queda descartada de momento, la presencia de efectivos de la Guardia Nacional se ha intensificado en varias ciudades de Estados Unidos. En los últimos meses, Los Ángeles y Washington D.C. han registrado un aumento de patrullajes y operativos en zonas urbanas, mientras que Memphis se convirtió recientemente en la más reciente jurisdicción en sumar soldados en puntos estratégicos.

La expansión de estas medidas ha avivado el debate sobre el uso de fuerzas militares en entornos civiles, en un contexto en el que defensores de derechos humanos advierten que la creciente militarización puede vulnerar libertades fundamentales.

