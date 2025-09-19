Héctor Soberón habla sobre el dolor que le causa el video íntimo con Michelle Vieth

Héctor Soberón estuvo como invitado a “La Mesa Caliente” y nuevamente salieron a relucir detalles de lo que fue la filtración del video íntimo entre él y la actriz Michelle Vieth que, además, fue grabado cuando estaban casados. Por ello, aclaró que, aunque han transcurrido dos décadas de lo sucedido, no le han logrado comprobar nada sobre la difusión de ese material y todavía se siente afectado.

“No se me ha comprobado nada, he sido inocente durante 20 años. Sigo muy dolido. Hubo un gran amor, se acabó. No voy a entrar en detalle de por qué. Si yo hablara, la víctima se va a convertir en victimario”, dijo en Telemundo. Recordemos que fue en el año 2002 cuando la pareja de actores se casó y en 2004 estaban firmando su separación.

El actor mencionó que no importa que sea hombre porque, igualmente, la filtración de ese audiovisual lo ha perjudicado a lo largo de los años y más cuando siempre lo han culpado de haber sido el presunto individuo responsable, aunque sus pruebas siempre han demostrado lo contrario.

“A mí también me ha afectado porque a mí me han acusado de que yo soy esa persona, con lo cual he demostrado que no soy. Yo he tenido que cargar también con esto. No fui yo, no estuve ahí, pero me lo adjudicaron. A pesar de que yo he dado pruebas, no me creen”, explicó.

Héctor, frente a las presentadoras de televisión, aprovechó para agregar que siempre ha estado luchando porque, por más explicaciones que dé o pruebas que demuestre que no lo hizo, sigue pagando las consecuencias luego de dos décadas: “Ya me cansé de tener que luchar en contra de… ya lo dejo ir, ya le di la vuelta. Quiero seguir con mi vida, no quedarme estancado“.

“Cuando salió, yo defendí a la señora, dije: ‘por favor, hay que ser un poco más empáticos, hay que dejarla. Me imagino por todo lo que ha pasado’. Es mujer, a mí me enseñaron a cuidar, a respetar, a venerar a la mujer, entonces no puedo yo atacar algo y menos de una persona que fue mi mujer“, dijo durante la entrevista.

