Michelle Vieth responde a críticas sobre su apariencia a los 45 años

Michelle Vieth, en varias ocasiones, ha sido criticada por su apariencia física, ya que algunos internautas consideran que se ha realizado algún retoque estético a sus 45 años. Además, se han atrevido a comparar fotos del pasado con las del presente para constatar todo lo que ha cambiado, razón por la cual una gran cantidad de personas le hacen comentarios negativos, y esta vez ella responde.

“La verdad, lo que te choca te checa. La gente que hace ese tipo de comentarios tiene que trabajar en uno mismo; tiene que buscar qué es lo que le hace a esa persona que se refleja en mí. Finalmente, de lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón. No tengo ningún problema, me encanta viajar de look a las exigencias de cualquier personaje”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

La mexicana ha mencionado que, para algunos proyectos en televisión, le ha tocado hacerse cambios, tales como un cambio de color de cabello o una buena técnica de maquillaje, de la cual ella asegura que es cuando más dicen que se ha realizado algún tratamiento en el rostro, ya que siempre queda en manos de expertos y su transformación es significativa.

“Me he pintado el pelo de todos los colores. Me maquillo de todas formas. Cuando Javier de la Rosa me maquilla, me hace unos maquillajes súper padres que todo el mundo dice: ‘Ya se operó la nariz, ya se operó la boca’. No, a ver, la diferencia, y a veces la gente no lo entiende, es que me maquille el maestro de maestros, que es Javier de la Rosa, o Alfonso Waithsman, o Vico Guadarrama, o quien sea de mis compañeros, Rulo, maquillistas que son profesionales; eso hace un cambio diferente y eso me gusta”, dijo.

La actriz y presentadora de televisión mexicana detalló que los cambios siempre son necesarios, especialmente si ayudan a las personas a sentirse mejor consigo mismas. Por ello, consideró que es muy negativo andar por la vida criticando el aspecto de los demás sin pensar si se les está haciendo daño.

“Se vale ser la mejor versión de uno mismo de la forma en que cada quien se sienta confortable y, ¿por qué no? Si tú quieres hacerte algo para sentirte y verte mejor, es tu decisión, ¿y quién soy yo para criticar?”, agregó.

Sigue leyendo:

· Michelle Vieth sigue luchando por el hotel de su familia en Acapulco

· Michelle Vieth y su familia comenzaron la reconstrucción de su hotel en Acapulco

· Michelle Vieth no acepta las disculpas de Héctor Soberón, a 20 años de su vídeo íntimo