Justin Baldoni contrata a la abogada ‘Diddy’ en su pleito legal contra Blake Lively

La disputa entre Justin Baldoni y Blake Lively acaba de tomar un nuevo giro luego de que se acaba de dar a conocer que el actor y cineasta incorporó a su equipo legal a Alexandra Shapiro, la abogada que defendió al rapero Sean “Diddy” Combs en su juicio federal.

Según documentos judiciales obtenidos por People y TMZ, Shapiro ya está oficialmente en el caso y presentó una citación para comparecer a principios de esta semana. Shapiro es famosa no solo porque tiene experiencia con figuras de alto perfil en el mundo del entretenimiento, sino que también trabajó como asistente junto a la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg.

Justin Baldoni Hires Diddy’s Lawyer as Explosive Legal Battle with Blake Lively Heats Up https://t.co/vQY6fHMWMJ — People (@people) September 18, 2025

La batalla entre Baldoni (41) y Lively (38) comenzó en diciembre de 2024, cuando la protagonista de Gossip Girl lo acusó de acoso sexual durante el rodaje de la película ‘It Ends with Us’. Desde entonces, los dardos legales no han parado: Lively asegura que Baldoni emprendió una campaña de desprestigio en su contra, mientras él no solo la contrademandó, sino que también incluyó en la jugada a su esposo, Ryan Reynolds, y a la publicista de la actriz, alegando difamación y extorsión.

Además, Baldoni también presentó una demanda contra The New York Times después de que el periódico publicara un extenso artículo en diciembre de 2024 que detallaba las quejas y acusaciones de Lively. Dicha demanda, junto con el caso de difamación, fue desestimada en junio.

La próxima audiencia entre Justin Baldoni y Blake Lively está programada para el 21 de octubre, y si todo sigue el curso actual, el juicio arrancará en marzo de 2026.

