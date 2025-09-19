La carrera por los playoffs de las Grandes Ligas ya tiene a los primeros ocho eliminados

El béisbol se acerca a su clímax, pero no todos los equipos siguen en la pelea. La complejidad de la tabla de posiciones y la distancia que los separa de los equipos con boleto en mano han dictado sentencia.

Para los equipos eliminados, la temporada ha entrado en un período de reflexión y planificación de cara al futuro. La lucha por un lugar en el playoff ha llegado a su fin.

Los equipos de la Liga Americana que se quedaron sin opciones

En la Liga Americana, la lista de equipos eliminados es un reflejo de los desafíos que enfrentaron a lo largo de la campaña. Las lesiones, un rendimiento inconsistente o la superioridad de sus rivales divisionales los dejó sin posibilidades matemáticas de competir.

Baltimore Orioles

Athletics

Los Angeles Angels

Minnesota Twins

Chicago White Sox

La larga despedida para los equipos de la Liga Nacional

En la Liga Nacional, tres equipos también han visto desvanecerse sus esperanzas de playoffs. A pesar de los esfuerzos, no pudieron competir en sus respectivas divisiones y ahora se preparan para el próximo año.

Pittsburgh Pirates

Washington Nationals

Colorado Rockies

Para estas ocho franquicias, el resto de la temporada se convierte en un período para evaluar el talento joven, probar nuevas estrategias y prepararse para la próxima campaña. Mientras los demás equipos luchan por la gloria de la postemporada, estos ya han comenzado su planificación para el 2026.

Así quedarían los enfrentamientos si la temporada terminara hoy

De la otra cara de la moneda la temporada ya cuenta con tres participantes confirmados. Milwaukee Brewers, Philadelphia Phillies y Chicago Cubs.

Sigue leyendo:

¿Qué necesitan los Yankees para meterse en los playoffs?

Las probabilidades de los Mets de meterse en los playoffs