Lupillo Rivera recuerda su amor por Belinda y el sueño de tener una familia

La relación sentimental entre Lupillo Rivera y Belinda, hasta la fecha, sigue siendo algo que despierta el interés de los fanáticos, dado que el tiempo que estuvieron juntos lo hicieron de manera discreta y no fue hasta después que se fueron dando a conocer algunos detalles. El cantante estuvo como invitado en el programa “La Buena Vibra” y reveló cómo fue el momento en que la conoció.

“Mi primer impacto al verla fue un flechazo, fue un amor a primera vista que tenía que domar como fuera, pues yo estaba soltero. Estamos hablando de una famosa cantante que se llama Belinda (…) un día Beli y yo estábamos viendo las redes, me hizo ver que tenía muchos fans de la comunidad que se habían tatuado”, dijo en el espacio de entretenimiento transmitido en radio.

Durante una de las conversaciones que ellos tuvieron, se llegó a plantear el hecho de tener una familia juntos, dado que la intérprete de “Luz Sin Gravedad” quería quedar en estado de gestación y ambos estaban emocionados con eso: “La idea partió de ella, Belinda estaba de acuerdo, yo iba a darle la oportunidad a mi semilla que tenía congelada; el tener gemelas les daba ilusión”.

Lupillo y Belinda estuvieron juntos por casi siete meses, pero todo llegó a su fin cuando en el programa “Despierta América” compartieron una foto donde salía ella al lado de otro hombre que no era Rivera y además iban en un avión tomados de la mano; al ver esa imagen, a Lupillo se le rompió el corazón y de una vez dio por concluido el vínculo sentimental que habían establecido y del que toda su familia estaba consciente.

Rivera explicó el hecho que lo hizo no querer seguir a su lado, pero conserva lo bonito que llegaron a vivir en aquel momento: “Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro. Yo dije: ‘Ok, no hay problema, échale ganas y Dios te bendiga’, y así (…) a lo que yo viví, lo que yo disfruté, fue un noviazgo muy bonito; yo con eso me quedo, no sé cómo ellos quieran manejar la publicidad o la situación a conveniencia de su carrera y de su vida, mis respetos”.

Sigue leyendo:

· “Fue una experiencia única”; dice Belinda tras cantar con Bad Bunny

· Belinda habla sobre su encuentro con Bad Bunny y Shakira en sus conciertos

· Belinda enloquece a sus fans con un video donde luce sus curvas en bikini