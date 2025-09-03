Belinda habla sobre su encuentro con Bad Bunny y Shakira en sus conciertos

La cantante Belinda causó furor hace varios días por su encuentro con el cantante Bad Bunny en uno de los conciertos de la residencia del boricua en Puerto Rico. Poco después la cantante tuvo la oportunidad de acompañar a Shakira en uno de sus conciertos en México para interpretar juntas ‘Día de Enero’.

Belinda compartió sus sentimientos tras compartir momentos importantes con dos de los más grandes y exitosos artistas del momento.

La intérprete de ‘300 noches’ asistió a una entrevista al programa ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision donde aseguró que Bad Bunny la invitó a su residencia ya que la artista mexicana se encontraba en Puerto Rico grabando un video musical junto con Sebastián Yatra y Gente de Zona.

Durante su show Bad Bunny se acercó a Belinda quien bailó al ritmo de la música mientras que Benito le cantaba de cerca. Se especuló que entre ambos artistas, que actualmente estan solteros, había algo más que una relación de colegas. Sin embargo, lo cierto es que entre ambos hay solo una amistad de colegas y Belinda aseguró que la pasó muy bien durante el show del boricua.

“Él habla de mi en dos canciones y se acercó, bailamos, la pasamos super bien. Fue una noche super divertida porque compartimos el gusto por la música. Somos artistas que hemos evolucionado, cada quien en su género, en su estilo y me encantó”, dijo Belinda en la entrevista.

Belinda fue la encargada de la noche de decir ‘Acho PR es otra cosa’, una dinámica del show de Bad Bunny en la que una celebridad presente en el público dice esta frase ante todo el coliseo.

Pocos días después Belinda fue la invitada especial de Shakira durante el cuarto concierto que la colombiana ofreció en el Estadio GNP de la Ciudad de México, como parte de la segunda ronda de su gira Las Mujeres Ya No Lloran por el país. Juntas demostraron complicidad en el escenario al cantar juntas ‘Día de enero’, una de las canciones más románticas de Shakira.

En la entrevista Belinda explicó el motivo detrás de su admiración hacia Shakira. “Ella es demasiado detallista, es la más linda. Siempre ha sido muy linda conmigo. La admiro no solamente porque es una gran artista, sino porque es una gran mujer, una gran mamá. A través de los años se ha seguido manteniendo, ha evolucionado, no le da miedo arriesgarse musicalmente y es algo con lo que yo me identifico mucho”.

Tras su actuación junto con Shakira, Belinda expresó su emoción por esta oportunidad que le brindó Shakira. “‘Shak’, gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte… Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable, espero que sigamos compartiendo más momentos así… ¡Además una de mis canciones favoritas! ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Solo agradecimiento”, escribió conmovida en redes sociales.

