Belinda enloquece a sus fans con un video donde luce sus curvas en bikini

La cantante y actriz Belinda volvió a hacer de las suyas en redes sociales y, como era de esperarse, sus fans enloquecieron y quedaron con la boca abierta gracias a un video que subió a su cuenta de TikTok donde desató miles de reacciones en cuestión de minutos.

En la publicación, la “ojiverde” no tuvo reparo en dejarse admirar bailando al ritmo de su canción “+ Perra + Bitch”, luciendo un bikini verde que resaltó su espectacular figura, una gorra azul que decía “Puerto Rico” y un coco en la mano, mientras muestra una actitud segura y poderosa.

Como era de esperase, los comentarios no se hicieron esperar. Entre corazones, emojis de fuego y frases como: “Reina”, “Diosa” y “Tremendo cuerpazo”, sus seguidores se rindieron ante sus encantos una vez más gracias a que robó miradas con un toque de sensualidad y mucha autenticidad.

Por otra parte, cabe mencionar que este fin de semana, la intérprete también se volvió tendencia al sorprender en el escenario junto a nada más y nada menos que Shakira. Belinda fue la invitada especial en uno de los conciertos de la colombiana en Ciudad de México, y juntas interpretaron el tema “Día de Enero”.

La emoción de Belinda fue tan grande que después compartió en Instagram una serie de fotos y un video donde le dedicó a Shakira un mensaje lleno de gratitud:

“Shak gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte… Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable. Espero que sigamos compartiendo más momentos así… Además, una de mis canciones favoritas. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Solo agradecimiento”, expresó.

De esta manera, entre bikinis de impacto, cocos tropicales y duetos virales, Belinda vuelve a demostrar por qué es una de las artistas más queridas y comentadas del momento.

