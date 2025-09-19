Maripily Rivera dijo en Desiguales qué fue lo más difícil al escribir su nuevo libro 

La boricua Maripily Rivera fue entrevistada en el programa Desiguales, que transmite Univision, a propósito del lanzamiento de su libro Maripily: con la fuerza de un huracán.

En la conversación con las conductoras del show, dijo que tomó esta decisión luego de haber estado encerrada en el reality La Casa de los Famosos 4.

“Yo entiendo que era el momento de escribirlo ahora porque, como todo el mundo sabe, estuve encerrada en un lugar muchos meses, lo que me hizo reflexionar, sufrí muchísimo. El público tuvo la oportunidad de conocer detrás de ese personaje”, recordó sobre los momentos en los que estuvo en la competencia de Telemundo.

Maripily Rivera habla de su nuevo libro

Al tomar la decisión, enfrentó varias dificultades, como recordar su pasado y situaciones que no fueron nada agradables.

“Es bien difícil porque estás recordando muchas cosas de tu pasado, que a lo mejor no quieres recordar”, afirmó.

En este proceso, la hermana de Maripily le ayudó a recordar muchas cosas, en especial de la niñez, algo con lo que pudo sanar y convencerse de que se convirtió en una mujer fuerte.

“Este libro lo quise llamar con La fuerza de un huracán, porque aquí ustedes van a leer situaciones que vivimos nosotros como seres humanos, unas más fuertes, otras más difíciles, pero que con esa fuerza tú puedes sacar todo lo negativo que viviste y transformarlo en fortaleza para poder perdonar y pasar la página”, comentó.

La creadora de contenido afirmó que su historia se puede leer en cuatro horas y ayuda a darle fortaleza a la gente, pues muchos se verán identificados con situaciones que vivió.

Este es otro proyecto del “huracán boricua”, quien se caracteriza por asumir distintos retos en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· La fiesta de Maripily en Miami por su cumpleaños: con mucho brillo y rodeada de famosos

· Maripily comienza en Puerto Rico la celebración por su cumpleaños

· Caramelo y Maripily causan furor al bailar bachata en Puerto Rico