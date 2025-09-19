Pronóstico de la primera nevada 2025-2026: ¿cuándo llegará la nieve a EE.UU.?

Con el inicio del otoño y el aire frío abriéndose paso lentamente, millones de personas en Estados Unidos se preguntan cuándo caerán los primeros copos de nieve. Para muchos, este fenómeno marca el verdadero comienzo del invierno, ya sea que se trate de familias preparando sus hogares, viajeros preocupados por el clima o esquiadores ansiosos por inaugurar la temporada en las montañas.

El más reciente pronóstico de la primera nevada 2025-2026, publicado por Direct Weather, ofrece un panorama detallado de cuándo y dónde se espera que llegue la nieve a lo largo del país. El análisis combina promedios históricos con las perspectivas de temperatura para el otoño e invierno, lo que permite anticipar si los primeros copos se adelantarán o, por el contrario, se retrasarán.

Los promedios históricos de la primera nevada

La llegada de la nieve en EE.UU. no es homogénea. Factores como la altitud, la latitud y la proximidad al océano determinan la rapidez con que aparecen las primeras precipitaciones invernales. Mientras las cumbres más altas suelen teñirse de blanco en septiembre, otras regiones deben esperar hasta diciembre o incluso enero.

De acuerdo con los registros, así se distribuye normalmente el calendario de la primera nevada:

* Septiembre: Muy pocas áreas reciben nieve este mes. Se limita a las cimas más elevadas de Montana, Wyoming y Colorado, con ocasionales excepciones en Utah y Sierra Nevada.

* Principios de octubre: El fenómeno se expande en Montana, Wyoming, Colorado, Utah, las montañas de Idaho y parte de Dakota del Sur. Afecta a menos del 1% de la población.

* Finales de octubre: La cobertura aumenta en las Cascadas de Washington y Oregon, partes de Nevada, Nuevo México y las Grandes Llanuras del norte. También llegan los primeros copos a Michigan, los Adirondacks y las Montañas Blancas en Nueva Inglaterra.

* Principios de noviembre: La nieve se intensifica en las cadenas montañosas del oeste, las planicies del norte, el medio oeste superior, los Grandes Lagos y gran parte del noreste.

* Finales de noviembre: Los estados del centro comienzan a ver sus primeras nevadas, incluyendo Kansas, Nebraska, Iowa y Ohio, además de Nueva York, Pensilvania y Nueva Inglaterra.

* Principios de diciembre: Las nevadas alcanzan al centro de Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Virginia, Maryland y Nueva Jersey, así como al sur de Nueva Inglaterra.

* Finales de diciembre: El invierno se consolida en la región del Atlántico medio, incluyendo Philadelphia, Baltimore, Washington D.C. y Delaware. También se suman zonas de Arizona, Nuevo México y el norte de Arkansas.

* Enero: Los estados del sur como Tennessee, Carolina del Norte, Georgia y Alabama suelen registrar sus primeros copos. Si no ocurre a mediados de mes, lo más probable es que no nieve ese invierno.

* Sin promedio de nieve: En Florida y la costa sureste, la nieve es un fenómeno excepcional que ocurre cada varias décadas.

El papel de las temperaturas en el 2025-2026

El pronóstico de Direct Weather no se basa únicamente en los promedios históricos, sino también en el comportamiento previsto de las temperaturas. Para este ciclo, se espera un patrón desigual:

* Oeste: Se anticipan temperaturas por encima del promedio durante el otoño, lo que podría retrasar la llegada de las primeras nevadas, incluso en zonas montañosas. La frecuencia de tormentas será clave para que la nieve logre asentarse.

* Centro y Este: Aquí las previsiones apuntan a temperaturas más frías de lo habitual, lo que podría adelantar las primeras nevadas en el medio oeste, los Apalaches y el noreste. Incluso estados que suelen esperar hasta diciembre podrían sorprenderse con un invierno anticipado.

Este contraste perfila un escenario de “2 costas”: el oeste con un otoño más prolongado y el este con un invierno más temprano.

Por qué importa este pronóstico

Más allá de la curiosidad de los aficionados al clima, conocer la ventana probable de la primera nevada tiene impactos concretos.

Para los amantes de los deportes de invierno, anticipar la llegada de la nieve permite planificar escapadas a las estaciones de esquí y snowboard. En regiones como Vermont o Colorado, abrir la temporada a tiempo depende de estas primeras nevadas.

Los viajeros y conductores también se benefician de la información. Saber que en el medio oeste o el noreste la nieve puede adelantarse ayuda a prepararse para carreteras resbaladizas y posibles retrasos en aeropuertos.

En paralelo, los gobiernos locales y cuadrillas de mantenimiento utilizan estos pronósticos para organizar recursos, desde la compra de sal para las vías hasta el despliegue de quitanieves.

El invierno 2025-2026 en EE.UU. se perfila como un juego de contrastes. Mientras el oeste podría experimentar un inicio más tardío debido al calor persistente, en el centro y el este la nieve podría adelantarse y sorprender a comunidades enteras.

Lo que sí parece seguro es que, para finales de diciembre, la mayoría de las regiones del país ya habrán recibido al menos un manto blanco. Y en enero, incluso los estados del sur tendrán su oportunidad, aunque más breve y esporádica.

