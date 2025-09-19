Ximena Navarrete defiende a Fátima Bosch como Miss Universe México ante las críticas

Fátima Bosch se convirtió en la nueva representante del Miss Universe México y, como ya se ha hecho costumbre, las críticas en su contra están a la orden del día, dado que no todos están conformes con la persona que lleva la banda para dar la cara por la nación, razón por la cual Ximena Navarrete compartió unas imágenes en Instagram para dar su opinión y defenderla de tantas cosas negativas.

Navarrete llevó la banda como Miss Universe en el año 2010, y eso la llevó a hablar con propiedad porque conoce del tema mejor que nadie, tras haber llevado esa corona por un año: “Viendo este video y lo que pasó con este concurso. Las únicas que hubieran podido portar esa corona dignamente, con ejemplo y con respeto (aparte de Fátima), son las que están aquí con ella“.

La modelo profesional de raíces mexicanas considera que fue acertado el reconocimiento que tuvo Bosch, dado que la labor que hay que realizar es bastante ardua, pero la ve en la capacidad de asumir el reto con profesionalismo, y va más allá de ser una persona físicamente bonita, dado que se deben cumplir con ciertas cualidades y habló desde su experiencia como ganadora del concurso hace 15 años.

“Ninguna otra hubiera podido con el peso de esta corona. Para ser reina y tener este trabajo (porque es un trabajo) hay que ir mucho más profundo, tener madurez, empatía, entender que hay cosas escritas para la vida de cada una”, dijo.

La representante del Miss Universe 2010 mencionó que las personas que llegan a estos concursos tienen la posibilidad tanto de perder como de triunfar, pero también es cuestión de comprender que el hecho de no haber recibido la corona no quiere decir que la persona no cumpla con los estándares de belleza establecidos, pues la respuesta que dan se convierte en una pieza clave del certamen.

“Entender también que si te metes a concursar, vas con el riesgo de no ganar, porque al final esto es una competencia. No ganar un concurso de belleza no te hace peor mujer o menos bonita. Lo que sí te hace menos bonita es no entender que este lugar no te pertenecía”, explicó Ximena.

