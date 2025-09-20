Asesinaron al futbolista de la selección de Ecuador Jonathan González

El exjugador de la selección de Ecuador, Jonathan “Speedy” González, perteneciente al equipo 22 de julio de la segunda división del país fue asesinado este sábado en horas de la mañana tras un ataque armado en su domicilio.

A través de un comunicado de prensa emitido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol se confirmó la noticia de la muerte de González, quien había representado al combinado meridional en cuatro ocasiones incluyendo una convocatoria para disputar la Copa América 2015.

En el mensaje expresan sus condolencias hacia familiares, amigos y compañeros que hacen vida en el conjunto 22 de julio.

De acuerdo a la Policía, González fue acribillado a disparos dentro de su domicilio, ubicado en un sector denominado Vista al Mar, de la ciudad de Esmeraldas. En el ataque quedó herida otra persona que murió cuando era trasladada a un centro médico.

González, de 31 años, jugó hasta el martes pasado con el 22 de Julio frente al Cumbayá, de Quito, y se entrenaba con su equipo en Esmeraldas para enfrentarse el próximo domingo a domicilio del Imbabura.

El futbolista había formado parte de la selección ecuatoriana sub-20 y debutó con Independiente del Valle en el año 2013, jugó en México con Leones Negros, León, Dorados y también vistió la camiseta del Olimpia paraguayo.

Luego volvió a Ecuador para militar en Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y 22 de Julio.

