Clarissa Molina habla de su preparación para Premios Juventud 2025

Clarissa Molina está emocionada por formar nuevamente parte de la conducción de Premios Juventud, pero, como para toda ceremonia, hay una preparación que cumple la artista para lucir al máximo su imagen.

En su cuenta en Instagram, la conductora del programa El Gordo y la Flaca compartió un carrusel en el que habló de cómo se alista para este importante reto profesional.

“¡Rumbo a Panamá! La cuenta regresiva para Premios Juventud ya comenzó, y las semanas de preparación han sido intensas. 💪🏼 ¿Qué dicen? ¿Nuestra @clarissamolina está lista para sorprender o le falta algo más? 👀 ¡Los leemos!”, escribió.

Clarissa Molina se alista para Premios Juventud 2025

En las imágenes, hablaron de cómo la dominicana ha apostado a una rutina de ejercicios y una buena alimentación para lograr los resultados que desea en su cuerpo.

También explicó que se hizo un ligero cambio en el color de su cabello, con lo que busca reforzar su apariencia.

La ex reina de belleza agregó que se ha dado algunos momentos especiales con la intención de desconectar para volver a conectar con sus gustos y sentirse genial poco antes de la ceremonia.

Lili Estefan fue una de las que reaccionó a esta publicación de la ganadora de Nuestra Belleza Latina. En los comentarios, la ‘flaca’, como también es conocida, escribió: “Let’s goooooooo mi niña bellaaaaaa! Me consta lo duro que trabajas con tanta disciplina”.

Algunos usuarios también escribieron: “Bienvenida a tu otra casa”, “Tú brillarás como siempre”, “Te felicito, corazón, eres lo máximo”.

Premios Juventud 2025 se celebrará el 25 de septiembre, a las 7P/6C. Se transmitirá en vivo desde Panamá.

