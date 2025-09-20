Padre abusó de su niña: declarado culpable en Nueva York

Un hombre de Long Island (NY) fue hallado culpable de agredir sexualmente a su hija de 5 años en múltiples ocasiones.

El residente de 47 años de Selden, cuyo nombre no ha sido revelado para proteger la identidad de la víctima, fue declarado culpable el lunes de conducta sexual indebida contra una menor, informó el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond Tierney, en un comunicado de prensa.

El horror de la niña comenzó en el verano de 2015, cuando el acusado comenzó a tocarla inapropiadamente mientras su madre no estaba, según la fiscalía. El abuso luego “se intensificó hasta llegar a tener relaciones sexuales” y sólo terminó después de que el acusado se mudó de la casa y dejó de tener contacto con su hija, indicó Daily News.

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre la duración del abuso, pero afirmaron que la víctima lo mantuvo en secreto durante varios años antes de finalmente informar a las autoridades escolares. Su padre fue arrestado en abril de 2024 tras una investigación del Departamento de Policía del condado Suffolk.

Fue condenado el lunes tras un juicio sin jurado ante Timothy P. Mazzei, juez de la Corte Suprema. “Esta condena representa justicia para una valiente joven sobreviviente que sufrió un trauma inimaginable a manos de quien debería haber sido su protector”, declaró el fiscal Tierney, elogiando a la niña al denunciar a su padre.

El hombre deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 16 de octubre para la lectura de su sentencia. Enfrenta hasta 25 años de prisión, seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación.

A principios de 2025 otro residente de Selden de 68 años fue condenado a entre 32 y 57 años de prisión por abusar sexualmente de tres de sus hijos pequeños durante un período de 13 años. Esas víctimas, que tenían entre 7 y 13 años cuando comenzó el abuso, no denunciaron los incidentes en ese momento por temor a ser separados de su familia y sólo se pusieron en contacto con las autoridades cuando llegaron a la adultez, dijeron las autoridades.

El mes pasado Delon Hughes, un residente de Brooklyn (NYC) previamente arrestado al menos tres veces por cargos de violación, fue apresado nuevamente tras viajar a Long Island (NY) y supuestamente violar a una adolescente que conoció por internet usando la aplicación Snapchat.

En junio un padre fue sentenciado a 48 años de cárcel en Long Island (NY) por abusar sexualmente de sus hijas cuando tenían tan sólo 8 y 10 años. En abril un jurado halló culpable a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra desde que era una niña de 8 años hasta su adolescencia en Nueva York. En marzo un abuelo fue sentenciado a 25 años de prisión después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña.

En noviembre un inmigrante indocumentado fue arrestado y acusado de abusar de una niña de 5 años en una casa compartida en Long Island (NY). En octubre una mujer obtuvo $25 millones de dólares en una demanda contra su hermano por abuso sexual en Nueva York.

En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión y 20 más de supervisión posterior a su liberación por abusar durante años de su hijastra menor de edad en un hogar en Center Moriches (NY). También ese año una mujer le dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente cuando era niña.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda