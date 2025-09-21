Cuánto dinero recibe Barack Obama como jubilado

Barack Obama cumplió recientemente 64 años y, como cualquier ciudadano estadounidense, tiene derecho a reclamar beneficios del Seguro Social cuando decida jubilarse.

Aunque muchos podrían pensar que la cantidad sería muy superior a la de un trabajador promedio, la realidad es que el expresidente está sujeto a las mismas reglas que cualquier otro contribuyente.

Para ser elegible, es necesario haber cotizado al menos 10 años en empleos que aporten al Seguro Social.

En el caso de Obama, no solo ejerció como presidente de Estados Unidos durante ocho años, sino también como senador por Illinois durante cuatro años, lo que lo hace plenamente calificado para recibir este beneficio.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) calcula los pagos tomando en cuenta los 35 años con mayores ingresos de un trabajador, ajustados por la inflación salarial.

Sin embargo, existe un límite anual de ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social: en 2025, ese tope es de $176,100 dólares.

Todo lo que un trabajador gane por encima de esa cifra no influye en el cálculo de sus beneficios.

En consecuencia, a pesar de los altos ingresos de Obama como conferencista y escritor tras dejar la Casa Blanca, el monto de sus beneficios estará calculado con base en ese límite máximo.

La edad de jubilación también es clave. Nacido en 1961, la edad plena de retiro para Obama es de 67 años.

Si decidió solicitar el beneficio a los 62, su cheque mensual sería de hasta $2,831 dólares.

Si lo hiciera a los 67, podría recibir alrededor de $4,018 dólares mensuales, y si esperara hasta los 70 años, el monto alcanzaría los $5,108 dólares al mes.

Estas cifras están sujetas a los ajustes anuales por costo de vida (COLA), que en 2024 fue de 2.5%, aunque en el pasado ha variado entre 0% y 14.3%.

En otras palabras, el expresidente recibirá el beneficio máximo que permite la ley, pero este no supera los límites establecidos para cualquier otro trabajador estadounidense.

Esto refleja cómo el sistema de Seguro Social mantiene un tope uniforme, sin importar la fama o fortuna de sus beneficiarios.

