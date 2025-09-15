Quiénes recibirán $967 del Seguro Social el 1 de octubre

En solo unos días, millones de personas en Estados Unidos recibirán su pago mensual de Ingreso Suplementario de Seguridad del Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés). Estos pagos, que pueden alcanzar hasta $967 dólares, serán depositados el martes 1 de octubre como parte del calendario habitual de la Administración del Seguro Social (SSA).

El programa SSI está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que sean ciegas, tengan 65 años o más, o vivan con una discapacidad.

El monto exacto que cada beneficiario recibe varía según su situación personal y el número de solicitantes por hogar.

Actualmente, un beneficiario individual puede obtener hasta $967 dólares, mientras que las parejas que presentan juntos pueden recibir hasta $1,450 dólares.

Además, quienes brindan asistencia esencial a beneficiarios del SSI pueden recibir hasta $484 dólares.

Cabe destacar que los pagos del SSI aumentaron 2.5% en enero de este año para compensar el alza en el costo de vida, conocida como ajuste por costo de vida (COLA).

Esta medida busca evitar que la inflación reduzca el poder adquisitivo de quienes dependen de estos ingresos mensuales para cubrir sus necesidades básicas.

Para ser elegibles, los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses o pertenecer a ciertas categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

También deben residir en uno de los $50 estados, en Washington D.C. o en las Islas Marianas del Norte, y no ausentarse del país por un mes calendario completo o 30 días consecutivos.

Tras el pago del 1 de octubre, el siguiente depósito correspondiente a noviembre se adelantará al 31 de octubre, debido a que el 1 de noviembre caerá en fin de semana.

El calendario completo de pagos puede consultarse en el sitio web oficial de la Administración del Seguro Social.

