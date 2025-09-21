Esposado y escoltado: revelan video de la detención a Raja Jackson

Días después de su detención por la agresión fuera de guion a un luchador, salió a la luz el video del arresto de Raja Jackson. Fue por medio de la cadena TMZ Sports que se pudo ver como las autoridades sacaron de la casa al hijo de la leyenda de UFC ‘Rampage’.

En el video se puede ver a Raja siendo escoltado por dos agentes al exterior esposado. Vestía chaqueta, pantalón y su lenguaje corporal denotaba molestia e incomodidad. Incluso, en un momento parece cuestionar por qué un testigo estaba grabando la situación.

🚨NEW: Footage of Raja Jackson’s arrest outside an apartment building in Huntington Beach, CA, Thursday has been released. 👀



Police officers executed an arrest warrant for Jackson 24 days after a violent incident at a Knokx Pro wrestling event in Los Angeles on Aug. 23.… pic.twitter.com/rbVrnsxAcE — Parry Punch (@ParryPunchNews) September 19, 2025

De acuerdo con la información, el arresto se dio alrededor de las 9 de la mañana el pasado jueves en un complejo de apartamentos en Huntington Beach, California, tras una orden de arresto.

Raja Jackson, hijo del excampeón de UFC Quinton “Rampage” Jackson, fue arrestado por un delito grave de agresión tras un violento incidente durante un combate de lucha libre profesional en California.

Raja fue arrestado en Los Ángeles y liberado el mismo día tras pagar una fianza de $50,000 dólares. La detención se dio semanas después de que su padre condenara públicamente el ataque y asegurara que su hijo debería enfrentar consecuencias legales, recibir terapia y asistir a clases de control de ira.

Motivo de la detención de Raja Jackson

Hace varias semanas, durante un evento de lucha libre en California organizado por Knokx Pro Wrestling, se produjo el incidente que conmocionó a Estados Unidos y el deporte.

Raja Jackson, hijo del excampeón de peso semipesado de UFC Quinton “Rampage” Jackson, protagonizó una agresión fuera de guion que ahora ha derivado en una investigación policial.

El combate, transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Kick, comenzó como parte del espectáculo habitual. Sin embargo, las imágenes captadas muestran un giro inesperado.

Inicialmente, Jackson entra al cuadrilátero y levanta a su oponente, Stuart Smith, conocido en el circuito como ‘Syko Stu’, por encima de su cabeza y lo arroja violentamente contra la lona.

Hasta ahí, parece cumplirse el guion. No obstante, lo más perturbador ocurrió después.

Con Smith aparentemente inconsciente, Jackson se abalanzó sobre él y le propinó más de veinte puñetazos directos a la cabeza, sin que el luchador mostrara señales de reacción.

Raja Jackson, 25, son of Quinton “Rampage” Jackson, brutally attacked wrestler Stuart Smith at a Knokx Pro Wrestling . Jackson slammed Smith and threw over 20 punches, leaving him unconscious and hospitalized.😳



pic.twitter.com/LpFERRNgeZ — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) August 24, 2025

