Estrella de Buffalo Sabres, Rasmus Dahlin, revela que su prometida fue sometida a un trasplante de corazón

Rasmus Dahlin, capitán de Buffalo Sabres, el equipo de la NHL con sede en Nueva York, compartió una carta conmovedora en la que reveló que su prometida, Carolina Matovac, recibió un trasplante de corazón.

El icónico jugador del equipo de Nueva York detalló que su pareja sufrió una falla cardíaca durante la temporada baja. La intervención, realizada en Francia, salvó su vida luego de semanas en soporte vital y múltiples maniobras de reanimación.

Fue el pasado viernes y gracias a una carta de Rasmus y Carolina publicada por el equipo que la historia salió a la luz. El defensa explicó que su pareja se sintió mal durante unos días antes de que la situación se volviera crítica.

“Una carta de Rasmus y Carolina. Quiero compartir con ustedes una experiencia traumática que mi prometida, Carolina, y nuestras familias experimentaron esta temporada baja. Mientras estaba de vacaciones en Francia a principios de este verano, Carolina comenzó a sentirse enferma durante unos días, lo que rápidamente le provocó una insuficiencia cardíaca grave”, iniciaron.

“Por suerte, recibió reanimación cardiopulmonar (RCP) en múltiples ocasiones, incluso durante un par de horas seguidas para mantenerla con vida, lo que finalmente le salvó la vida”, escribió Rasmus. “Sin esa RCP vital, el resultado habría sido inimaginable. Es difícil siquiera pensar en el peor escenario”, añadió.

Posteriormente, explicó que su pareja pasó semanas con soporte vital en un hospital hasta que pudo ser beneficiaria de un trasplante de corazón mientras aún estaba en Francia.

“Sin el compromiso, la experiencia, el cuidado y la sensibilidad de todas las personas que trataron a Carolina, no estaríamos en la posición en la que estamos hoy, con Carolina recuperándose bien y encaminada hacia una recuperación completa”, precisó.

El capitán de los Sabres y su prometida agradecieron a Terry y Kim Pegula, propietarios del equipo, y a toda la organización por su apoyo.

A pesar de la aterradora experiencia durante la temporada baja, el exseleccionado número uno ha estado presente en el campo de entrenamiento del equipo, que comenzó esta semana.



