Migrante hispano fue detenido por ICE cuando iba al trabajo en Filadelfia: su familia denuncia temor

Un operativo de agentes de inmigración de ICE en Filadelfia dejó a una familia dividida. El pasado 6 de septiembre, José Antonio Tubón, de 36 años de edad y originario de Ecuador, fue arrestado junto con otros dos compañeros de trabajo cuando se dirigían a sus labores.

El arresto ocurrió en el Roosevelt Boulevard, a la altura de Rising Sun Avenue. El caso lo deportó la cadena de noticias Telemundo, que recogió el testimonio de su esposa Lida Tisalema.

“Es muy triste porque éramos una familia bien unida”, lamentó la mujer, quien relató que ahora enfrenta sola la crianza de sus dos hijos, de 9 y 2 años.

Según explicó a Telemundo, su pareja no tenía antecedentes penales y únicamente se dedicaba a trabajar para mantener el hogar.

Tubón permanece bajo custodia en el Centro de Detención Moshannon Valley, en Pensilvania, de acuerdo con la base de datos de inmigración federal.

Para su esposa, la situación ha sido insistenible.

“Me quedé con mis dos hijos. Me siento muy sola porque él era mi apoyo, el que más trabajaba y generaba el ingreso de la casa. Se me ha bajado la autoestima totalmente y he perdido las ganas de comer”, contó.

Tisalema explicó además que huyeron de Ecuador tras recibir amenazas relacionadas con el trabajo de su esposo como militar en operaciones contra el narcotráfico.

“Le dijeron que sabían quién era su familia y nos vinimos para acá para que no supieran dónde estábamos”, aseguró.

La ocurrió en un contexto de críticas a las condiciones de Moshannon Valley, donde organizaciones y familiares de detenidos denuncian hacinamiento y violaciones de derechos humanos.

“El exceso de poder ejecutivo de la administración Trump está negando a las personas el debido proceso y está impidiendo que miembros del Congreso, como yo, realicen la supervisión correspondiente”, afirmó en un comunicado la congresista Summer Lee, representante del Distrito 12 de Pensilvania, citada por Telemundo.

“Toda persona merece vivir con seguridad y dignidad”, exigió.

