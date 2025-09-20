Detenido por ICE es hallado muerto en cárcel de Nueva York

Un migrante detenido por ICE de Long Island (NY) fue encontrado muerto en su celda esta semana, desencadenando investigaciones estatales y locales.

El migrante no identificado tenía 42 años y fue encontrado sin respirar dentro de su celda en East Meadow en el condado Nassau la madrugada del jueves. Posteriormente los paramédicos lo declararon muerto en el lugar.

Ésta fue la primera muerte reportada de un detenido migrante en la cárcel de Nassau desde que el condado abrió sus celdas a las autoridades federales de inmigración a principios de este año.

La brigada de homicidios del condado está investigando la causa del deceso y si se siguieron correctamente los protocolos de la cárcel, informaron las autoridades. También la Fiscalía General del estado Nueva York, como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

“Hay una investigación en curso, exhaustiva y transparente, para determinar la causa de la muerte”, declaró el sheriff Anthony Larocco en un comunicado citado por New York Post. “El condado Nassau se toma muy en serio su obligación de tratar a cada preso con humanidad”.

Como parte de una controvertida colaboración con el gobierno federal, el condado de Nassau reservó 50 celdas en la cárcel de East Meadow para alojar a detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad de Nueva York y Long Island.

ICE no respondió ayer a una solicitud de comentarios sobre la muerte del detenido. En julio, las autoridades revelaron que las cárceles de Nassau habían albergado a más de 1,400 migrantes detenidos por ICE desde febrero como parte de esa colaboración. Según el acuerdo, los migrantes pueden permanecer en la cárcel hasta 72 horas antes de que ICE los deporte o los envíe a un centro de detención de larga duración. El gobierno federal reembolsa al condado $195 dólares por cada detenido por noche, según informaron las autoridades.

El legislador Seth Koslow, demócrata que se postula a la presidencia del condado en las elecciones de noviembre, calificó ésta muerte como “una tragedia que exige respuestas”. Afirmó que solicitaría una audiencia legislativa “para garantizar la transparencia, la responsabilidad y la justicia para todos los residentes, incluyendo a cualquier persona en nuestras cárceles”.

El condado Nassau también capacitó recientemente a 10 policías para que se desempeñen como agentes de ICE, preparándolos para ayudar a los funcionarios federales, si fuera necesario, en cualquier iniciativa de deportación masiva autorizada por la administración Trump.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.

Esta semana 11 políticos del Partido Demócrata fueron arrestados en protesta por condición de migrantes detenidos en el edificio 26 Federal Plaza, sede de ICE en Manhattan.

A principios de agosto ICE negó a congresistas de Nueva York supervisar la prisión federal Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, donde mantiene a inmigrantes. A mediados de junio ICE admitió que los detenidos en la sede de los tribunales migratorios en el Bajo Manhattan dormían en el suelo y en las bancas, al tiempo que prohibieron el acceso para supervisión de Dan Goldman y Jerrold Nadler, miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. por NY, y arrestaron al contralor municipal, Brad Lander dentro del mismo edificio.