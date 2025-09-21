Pronóstico del tiempo en Nueva York para este domingo 21 de septiembre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este domingo en Nueva York? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:42 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:55 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 73 grados Fahrenheit (18 y 23 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 7% por la mañana, 24% por la tarde y 7% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.