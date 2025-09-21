Trump promete defender a Polonia y países bálticos por invasión de espacio aéreo de Rusia

El presidente Donald Trump, prometió defender a Polonia y a los países bálticos en caso de una escalada por parte de Rusia, tras la reciente violación de cazas rusos del espacio aéreo de Estonia.

Tres aviones de combate MiG-31 rusos entraron en el espacio aéreo estonio sobre el golfo de Finlandia y permanecieron allí durante unos 12 minutos, según alertaron el viernes Tallin y la OTAN.

“No nos gusta eso”

Moscú negó rontundamente que la invasión del espacio aéreo sucediera, y aseguró que el vuelo de sus aviones se hizo respetando las normas de soberanía.

“No nos gusta eso”, declaró Trump el domingo desde la Casa Blanca, después de que le preguntara un periodista sobre si ayudaría a defender a estos países de la Unión Europea en caso de que Rusia aumente sus hostilidades.

El mandatario respondió: “Sí, lo haría”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia anunció por su parte que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes una reunión sobre este percance.

“¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia?

No es la primera incursión de aparatos rusos en territorio de países de la UE. En la noche del 9 al 10 de septiembre, aviones de la OTAN derribaron drones rusos sobre Polonia. Trump aseguró entonces que “pudo haber sido un error”.

Aunque, cuando se enteró de la invasión recurrió a su red social en donde reconoció la violación del espacio aéreo por parte de Rusia.

“¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos otra vez!”, cuestionó el mandatario en su red social Truth Social.

