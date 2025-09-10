Polonia invocará el artículo 4 de la OTAN tras violación de su espacio aéreo por parte de Rusia

El gobierno de Polonia informó que hizo uso del artículo 4 del Tratado de la OTAN a raíz de una serie de incursiones de drones rusos en territorio polaco, los cuales fueron derribados, así lo confirmó el primer ministro, Donald Tusk.

La decisión de proceder con la invocación de este artículo, implica que los aliados “se consultará cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes ha sido amenazada.

Los hechos se dieron en la madrugada del pasado miércoles, cuando varias aeronaves no tripuladas violaron el espacio aéreo polaco, un episodio que el presidente polaco, Karol Nawrocki, tildó como un “momento sin precedentes”.

En sus declaraciones, el primer ministro Tusk resaltó que estaba a la espera de “un gran apoyo de los aliados ante la confrontación que Rusia ha declarado al mundo libre”. También hizo alusión a esta posible activación del artículo a causa de la seriedad de los acontecimientos.

La policía civil y la Policía Militar revisan partes de un objeto dañado derribado por las autoridades polacas en un sitio en Wohyn, Polonia. (Foto: Rafal Niedzielski/AP)

Un total de 19 violaciones al espacio aéreo polaco

El primer ministro confirmó que se produjeron 19 violaciones de su espacio aéreo entre la noche del martes y miércoles. Las fuerzas de defensa polacas, en respuesta, derribaron tres de los drones. Uno de esos objetivos fue alcanzado a las seis y cuarenta y cinco de la mañana. De acuerdo con Tusk, en esta ocasión los drones no provenían de Ucrania, sino de Bielorrusia.

“Por primera vez una parte importante de esos drones ha sobrevolado el territorio polaco de forma directa desde Bielorrusia”, destacó el primer ministro, quien había afirmado que estas violaciones “no se puede decir que eran como error humano o pérdidas de control de drones o pequeñas provocaciones rusas”.

Aunque el primer ministro polaco ha señalado que “no hay motivos para afirmar hoy que nos encontramos en estado de guerra”, ha insistido en que esta acción es “incomparablemente más peligrosa desde el punto de vista de Polonia que las anteriores”. La gravedad de la situación ha motivado la respuesta inmediata del gobierno polaco y la consulta con los demás miembros de la OTAN, lo que ha generado una gran preocupación en la región.

