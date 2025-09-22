Cardi B reemplazará a The Weeknd en el Global Citizen Festival 2025

Este lunes se anunció que la rapera Cardi B se unirá al cartel del Global Citizen Festival 2025, que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el Central Park de Nueva York. La noticia llega tras confirmarse que The Weeknd canceló su participación en el evento por motivos personales.

“Estamos sumamente agradecidos con Cardi B, quien se ha unido al cartel del Festival Global Citizen. Es una artista excepcional que iluminará Central Park de forma espectacular. Deseamos a The Weeknd todo el apoyo y queremos agradecerle a él y a sus fans por unirse a nosotros para ayudar a erradicar la pobreza extrema”, expresó Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen.

Cardi B, quien lanzó recientemente su segundo álbum ‘Am I The Drama?’, anunció su cuarto embarazo y se encuentra en plena gira mundial, regresará a Nueva York para encabezar uno de los festivales con mayor proyección internacional.

“¡Central Park, voy por ti! Estoy deseando volver a casa en Nueva York y llevar mis nuevas canciones y todo el drama al Festival Global Citizen”, afirmó la artista en un comunicado.

El Global Citizen Festival 2025 será presentado por el actor Hugh Jackman y contará con una serie de actuaciones, incluyendo presentaciones de Camilo, Shakira, Tyla, Ayra Starr y Mariah the Scientist.

Las entradas para el festival ya se encuentran disponibles a través de la aplicación de Global Citizen, con la particularidad de que se obtienen mediante la participación en acciones relacionadas con la lucha contra la pobreza extrema.

El Festival será transmitido en vivo a nivel mundial a través de YouTube, Apple Music y la app de Apple TV, Amazon Music en Twitch y Prime Video, además de múltiples plataformas internacionales.

En India, PVR INOX Cinemas lo proyectará el domingo 28 de septiembre, mientras que en Nueva York la fiesta oficial se vivirá desde las 17:00 horas en Hudson Yards.

El Global Citizen Festival se fundó en 2008 en Australia y se ha consolidado como el movimiento más grande del mundo para poner fin a la pobreza extrema. A través de campañas, conciertos y eventos, la organización ha canalizado más de 49 mil millones de dólares en compromisos que impactaron a 1.3 mil millones de personas en distintas regiones del mundo.

