Global Citizen Festival 2025: Bill Nye, Adam Lambert y Camilo se suman a la cita en Central Park

El 27 de septiembre, Nueva York recibe una nueva edición del festivalencabezado por Shakira y The Weeknd

Se han revelado nuevas personalidades que estarán presentes en la edición 2025 del Global Citizen Festival en Central Park.

Se han revelado nuevas personalidades que estarán presentes en la edición 2025 del Global Citizen Festival en Central Park. Crédito: AP

Por  Omar Muñoz

El Global Citizen Festival 2025 confirmó como coanfitriones a Bill Nye, Adam Lambert, Danai Gurira y Liza Koshy, además de intervenciones de Kristen Bell, Tony Goldwyn, Laurie Hernández, Nate Burleson y Vladimir Duthiers. A la alineación musical se agrega el colombiano Camilo, junto a los headliners anunciados anteriormente: Shakira y The Weeknd, así como presentaciones de Tyla, Ayra Starr y Mariah the Scientist.

Camilo se suma al cartel del Global Citizen Festival en Central Park.
El Global Citizen Festival llega a su 13a edición

Nacido en 2012 en la Great Lawn de Central Park, el festival busca movilizar a la audiencia frente a causas globales —de la pobreza extrema al clima— a través de acciones verificables. A lo largo de su historia ha convocado a figuras como Beyoncé, Coldplay, Metallica, Ms. Lauryn Hill y más, con asistencia de más de 60,000 personas en NYC y ediciones paralelas en otras ciudades del mundo. Los boletos se ganan realizando acciones dentro de la app o el sitio de Global Citizen (no se venden) —un rasgo distintivo desde su origen.

Además de la música: voluntariado y objetivos 2025

Este año, la campaña activa dos jornadas de voluntariado local en la ciudad:

  • 13 de septiembre: Global Citizen Day con The Bowery Mission (apoyo alimentario y de cuidado).
  • 19 de septiembre: limpieza de playas en Canarsie Pier con Jamaica Bay?Rockaway Parks Conservancy y Black Surfing Association.
    Quienes participen pueden ganar boletos para el festival y puedes inscribirte para parcticipar de estas actividades de voluntariado AQUÍ.

La edición 2025 busca movilizar USD 200 millones para proteger 30 millones de hectáreas de la Amazonía, ampliar educación y fútbol para 30,000 menores (en alianza con FIFA), llevar energía a un millón de personas en África y registrar 40,000 voluntarios en NYC.

En contexto: artistas principales y el pulso de 2025

The Weeknd y Shakira encabezan la noche en la Great Lawn; el cartel incluye a Tyla, Ayra Starr, Mariah the Scientist y ahora Camilo. La mezcla de superestrellas globales con voces emergentes mantiene la fórmula del festival: atraer audiencias masivas para amplificar compromisos concretos.

A lo largo de los años, Global Citizen ha tejido momentos icónicos (de Beyoncé a Coldplay/Chris Martin como curador de largo plazo), consolidando su papel como escaparate cultural con vocación cívica.

Bill Nye ha participado anteriormente en el Global Citizen Festival.
No te pierdas el Global Citizen 2025

¿Cuándo y dónde?:
Sábado 27 de septiembre de 2025, Great Lawn, Central Park.

Cómo conseguir boletos:
Realiza acciones en la app o web de Global Citizen para entrar al sorteo de entradas (las entradas se ganan por impacto, no por pago).

Cómo llegar (subway y accesos cercanos a Great Lawn):
Estaciones cercanas recomendadas: 81 St–Museum of Natural History (B/C) y 86 St (B/C) en el lado oeste; 77 St (6) y 86 St (4/5/6) en el este.

AQUÍ puedes encontrar el mapa de accesos y zonas del parque (útil para ubicar Great Lawn y puntos de referencia como Delacorte Theater).

Dónde verlo en línea:
El festival se transmitirá en YouTube, Apple Music/TV app, Twitch (Amazon Music En Vivo), Prime Video/Fire TV, iHeartRadio, ViX, Mediacorp y Veeps.

