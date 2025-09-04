Global Citizen Festival 2025: Bill Nye, Adam Lambert y Camilo se suman a la cita en Central Park

El Global Citizen Festival 2025 confirmó como coanfitriones a Bill Nye, Adam Lambert, Danai Gurira y Liza Koshy, además de intervenciones de Kristen Bell, Tony Goldwyn, Laurie Hernández, Nate Burleson y Vladimir Duthiers. A la alineación musical se agrega el colombiano Camilo, junto a los headliners anunciados anteriormente: Shakira y The Weeknd, así como presentaciones de Tyla, Ayra Starr y Mariah the Scientist.

Camilo se suma al cartel del Global Citizen Festival en Central Park. Crédito: AP

El Global Citizen Festival llega a su 13a edición

Nacido en 2012 en la Great Lawn de Central Park, el festival busca movilizar a la audiencia frente a causas globales —de la pobreza extrema al clima— a través de acciones verificables. A lo largo de su historia ha convocado a figuras como Beyoncé, Coldplay, Metallica, Ms. Lauryn Hill y más, con asistencia de más de 60,000 personas en NYC y ediciones paralelas en otras ciudades del mundo. Los boletos se ganan realizando acciones dentro de la app o el sitio de Global Citizen (no se venden) —un rasgo distintivo desde su origen.

Además de la música: voluntariado y objetivos 2025

Este año, la campaña activa dos jornadas de voluntariado local en la ciudad:

13 de septiembre : Global Citizen Day con The Bowery Mission (apoyo alimentario y de cuidado).

: Global Citizen Day con (apoyo alimentario y de cuidado). 19 de septiembre: limpieza de playas en Canarsie Pier con Jamaica Bay?Rockaway Parks Conservancy y Black Surfing Association.

Quienes participen pueden ganar boletos para el festival y puedes inscribirte para parcticipar de estas actividades de voluntariado AQUÍ.

La edición 2025 busca movilizar USD 200 millones para proteger 30 millones de hectáreas de la Amazonía, ampliar educación y fútbol para 30,000 menores (en alianza con FIFA), llevar energía a un millón de personas en África y registrar 40,000 voluntarios en NYC.

En contexto: artistas principales y el pulso de 2025

The Weeknd y Shakira encabezan la noche en la Great Lawn; el cartel incluye a Tyla, Ayra Starr, Mariah the Scientist y ahora Camilo. La mezcla de superestrellas globales con voces emergentes mantiene la fórmula del festival: atraer audiencias masivas para amplificar compromisos concretos.

A lo largo de los años, Global Citizen ha tejido momentos icónicos (de Beyoncé a Coldplay/Chris Martin como curador de largo plazo), consolidando su papel como escaparate cultural con vocación cívica.

Bill Nye ha participado anteriormente en el Global Citizen Festival. Crédito: AP

No te pierdas el Global Citizen 2025

¿Cuándo y dónde?:

Sábado 27 de septiembre de 2025, Great Lawn, Central Park.

Cómo conseguir boletos:

Realiza acciones en la app o web de Global Citizen para entrar al sorteo de entradas (las entradas se ganan por impacto, no por pago).

Cómo llegar (subway y accesos cercanos a Great Lawn):

Estaciones cercanas recomendadas: 81 St–Museum of Natural History (B/C) y 86 St (B/C) en el lado oeste; 77 St (6) y 86 St (4/5/6) en el este.

AQUÍ puedes encontrar el mapa de accesos y zonas del parque (útil para ubicar Great Lawn y puntos de referencia como Delacorte Theater).

Dónde verlo en línea:

El festival se transmitirá en YouTube, Apple Music/TV app, Twitch (Amazon Music En Vivo), Prime Video/Fire TV, iHeartRadio, ViX, Mediacorp y Veeps.

