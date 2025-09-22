Courteney Cox reformó la casa de una amiga junto con los ‘Property Brothers’

Aunque la misma Courteney Cox ha mostrado el armario lleno de basura que tiene en su mansión de Malibú, Califormia, aún se preocupa porque su casa y la de sus amigos tengo un lindo diseño de interiores y por eso aceptó ser parte del programa de televisión ‘Celebrity I.O.U.’, que es parte del universo de ‘Property Brothers’.

La siempre recordada protagonista de la serie ‘Friends’ se unió a los hermanos Drew y Jonathan Scott para reformar la propiedad de una buena amiga de la actriz. Además de grabar el programa, el equipo también hizo video para redes sociales en los que muestran el antes y después de la cocina y otras partes de la propiedad.

Cox aceptó ser parte de la novena temporada de ‘Celebrity I.O.U.’ y decidió que el proyecto que desarrollaría sería la reforma de la planta baja en la casa de su amiga Marisa, a quien conoció en 2020.

Durante el programa, la actriz explica que se conocieron cuando contrató a Marisa para pasear a sus perros, Bear y Lily. Ese fue solo el primer párrafo para construir una amistad muy sólida que ya cumple cinco años.

Dos de los espacios más representativos de la reforma son la cocina, que la hicieron mucho más amplia, y la sala de estar.

Este video llega meses después del estreno del episodio y en marco del lanzamiento de la décima temporada. En esta temporada habrá episodios con la supermodelo y empresaria Tyra Banks, la actriz y productora Rachel Brosnahan, el actor Josh Gad, el comediante y actor Joel McHale, la actriz Jane Seymour y el medallista de oro olímpico en snowboard Shaun White.

Durante estas 10 temporadas, los hermanos Scott han apoyado a muchas celebridades en sus proyectos de reformas, entre ellas: Brad Pitt, Halle Berry, Viola Davis, Courteney Cox, Drew Barrymore, Kris Jenner, Melissa McCarthy, Jeremy Renner, Snoop Dogg, Jane Fonda, Lily Tomlin, Rebel Wilson, Michael Bublé, Gwyneth Paltrow, Cindy Crawford, Glenn Close y Taraji P. Henson.

