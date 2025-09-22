EE.UU. evalúa medidas financieras para apoyar a Milei y contener la crisis argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó este lunes que Washington evalúa distintas alternativas para contener la crisis económica de Argentina y confirmó que se reunirá en Nueva York con el presidente Javier Milei y con Donald Trump durante la Asamblea General de la ONU.

En un mensaje publicado en X, Bessent aseguró que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa” y que el Tesoro está “listo para hacer lo necesario dentro de su mandato” con el fin de respaldar a Buenos Aires.

Definió además a Argentina como un “aliado de importancia sistémica” para la estrategia de Estados Unidos en América Latina.

Entre los instrumentos que mencionó se encuentran las líneas de swap de divisas entre bancos centrales, que permitirían al Banco Central argentino intercambiar pesos por dólares con la Reserva Federal.

También incluyó la posibilidad de que Estados Unidos compre directamente pesos argentinos para contener su devaluación y, como tercera opción, que el Tesoro adquiera deuda argentina en dólares a través del Fondo de Estabilización (ESF).

Apoyo a Milei en momento clave

El respaldo llega en un momento crítico: el peso argentino sigue en caída libre y el Banco Central se ve forzado a desprenderse de reservas para frenar la presión cambiaria.

A nivel político, el oficialismo encara elecciones legislativas en poco más de un mes, tras la derrota en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo, que se impuso con más de 13 puntos de diferencia.

La Casa Blanca busca consolidar así un salvavidas financiero para uno de sus aliados más cercanos en el continente. Bessent, incluso, insistió en que “las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande de nuevo”, retomando el eslogan de campaña de Trump.

La cita de este martes entre Milei, Trump y Bessent coincidirá con la llegada de líderes internacionales a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, un escenario donde se espera que la crisis argentina y las señales de apoyo de Washington concentren parte de la atención.

Con información de EFE.

