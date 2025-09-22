Hombre en libertad condicional de El Bronx, apuñalado mortalmente tras meses en prisión, temía ser asesinado

Un hombre joven en libertad condicional de El Bronx, que fue acuchillado mortalmente meses después de salir de la cárcel, tenía miedo de ser asesinado, declaró su devastada madre.

Identificado como Tyquise Bell, de 27 años, y su madre, de 45 años, Tesha Bell, se despidieron el jueves, cerca de las 8:00 de la mañana, cuando Tesha salía para el trabajo, recordándole a su hijo que viera a su agente de libertad condicional, dijo la madre.

“Me dijo: ‘Cuídate’. Yo le dije: ‘No olvides ir a ver a tu agente de libertad condicional’. Él me respondió: ‘No me importa, mamá'”, explicó Tesha Bell.

Horas después, Tyquise volvía a casa luego de ver a su agente de libertad condicional cuando, a pocos pasos de su casa en El Bronx, en la esquina de la calle 138 Este y la avenida Cypress en Mott Haven, fue apuñalado en el pecho alrededor de las 4:00 de la tarde, luego de que un sujeto vestido de negro empezara a discutir con él frente a una tienda de delicatessen, informaron los funcionarios.

Los oficiales que se apersonaron al sitio sangrando por el pecho. Los paramédicos lo llevaron de urgencia al Hospital Lincoln, donde falleció.

“No sé cómo ocurrió, pero la gente en la calle es simplemente… este mundo es cruel”, expresó la madre.

El apuñalador de Tyquise escapó hacia el norte por la avenida Cypress y todavía no ha sido capturado por la policía.

“Estoy vacía. Era mi único hijo. Estoy vacía”, expresó Tesha Bell. “No puedo explicarlo. Creo que no es real”.

Tyquise cumplió tres años tras las rejas y salió en libertad el 17 de abril tras declararse culpable de posesión de armas. Fue liberado del Centro Correccional Green Haven en Stormville, Nueva York, de acuerdo con los registros judiciales. Habría estado en libertad condicional hasta 2027.

“Es una celda sin nada más que un inodoro y sin ventana, y sales afuera durante una hora, así que eso es lo que lo excitó, y supongo que estaba fumando K2 allí. Eso es lo que lo excitó aún más”, dijo Tesha. “Solía ​​decirme: ‘Mamá’, y pensaba: ‘Mamá, alguien me persigue. Estoy paranoico, me van a matar’. Y yo pensaba: ‘Son alucinaciones por la droga. Se está desintoxicando’”.

La familia creó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral, informó Daily News.

Tyquise, padre de un menor de 8 años, fue detenido en abril de 2022, acusado de robo y posesión ilegal de un arma luego de asaltar una tabaquería en la calle 138 Este de El Bronx.

El sujeto le dijo al dependiente en ese entonces: “¡Levanten las manos! ¡Quiero todo! ¡Voy a disparar!”, mientras sostenía una pistola y empuñaba un cuchillo que llevaba en la cintura, dice la denuncia penal de ese caso. Posteriormente, fue arrestado el 28 de abril.

Los registros muestran que fue arrestado el 30 de marzo del mismo por posesión ilegal de un arma.

La madre creía que su situación empeoró luego de la muerte de su abuelo en 2019 y de su abuela y su tía en 2021, todas por ataques cardíacos.

“Era un buen chico”, explicó su madre. “Solía ​​jugar a la pelota. Fue a la preparatoria. Hizo todo eso. Pero en 2019 murió mi padre, y después, asesinaron a su mejor amigo, y luego murió mi madre y luego murió mi hermana, así que fue entonces cuando empezó a volverse loco. Y luego fue a la cárcel”, relató. “Creo que le enfureció porque no pudo hacer nada para detener el problema”.

La muerte de su mejor amigo, Dre, quien fue impactado de bala en la espalda cerca de la avenida Jackson, afectó profundamente a Tyquise, haciéndole temer que a él también lo matarían.

“Tenía alucinaciones. Estaba en su mente porque mataron a su amigo”, indicó Tesha Bell. “Me dijo que cuando lo encerraron, me decía: ‘Mamá, tengo miedo de volver a casa porque no quiero morir como Dre’”, dijo. “Dre era como un hermano para él”.

Después de salir de la cárcel, Tyquise se propuso a retomar su vida evitando meterse en problemas de índole criminal y retomando sus viejas aficiones, como los videojuegos y el baloncesto. No obstante, su madre percibió que empezaba a ser más hogareño, quedándose en su habitación, “como si estuviera en la cárcel”, señaló.

“Simplemente, hacía sus programas”, dijo. “Iba a ver a su agente de libertad condicional, volvía a casa y se quedaba en casa. Decía: ‘Mamá, me voy a quedar en mi habitación’. No ha vuelto a fumar K2 desde que salió”.

