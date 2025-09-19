Mataron a hispana a puñaladas en parque de Nueva York cerca de su esposo

Anthonella Contreras Linarez murió apuñalada por un par de asaltantes que se desplazaban en una motoneta después de que su esposo se detuviera en el parque Pelham Bay de El Bronx (NYC).

La mujer de 30 años y su esposo de 44 se dirigían a City Island para cenar con un amigo cuando se detuvieron cerca de City Island Road y Park Drive, parte de la rotonda en medio del parque, alrededor de las 8:10 p.m. del lunes para él orinar, según declaró a la Policía de Nueva York.

Mientras el esposo se ubicó en unos arbustos cercanos, dos hombres en una motoneta se acercaron y le exigieron dinero a Contreras Linarez, quien aún estaba sentada en el auto. Cuando ella se negó, el pasajero trasero de la motoneta saltó y la atacó, apuñalándola en la cara, el cuello y el cuerpo.

El esposo, al ver lo que sucedía, corrió hacia ellos y recibió un corte en el brazo derecho antes de que el asaltante volviera a subirse a la parte trasera de la motoneta, huyendo a toda velocidad. El esposo condujo hasta Montefiore New Rochelle Hospital, donde Contreras Linarez falleció poco antes de las 9 p.m.

Su esposo fue reportado en condición estable. Aún ayer la policía rastreaba la zona en busca de imágenes de vigilancia que pudieran haber captado a los sospechosos. Además NYPD estaba recopilando pruebas en el edificio residencial de la pareja, ubicado en Crotona Park East, en El Bronx. “Es impactante que esto haya sucedido”, dijo al Daily News Richard Allen, de 46 años, guardia de seguridad del edificio. “Es triste, muy triste”.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El mes pasado Gabriel Álvarez (22) y Adam Waldropt (21) murieron baleados en el estacionamiento de un parque en El Bronx (NYC). Además un niño hispano de 14 años murió apuñalado en una aparente pelea callejera en otro parque en ese condado.

En general, la violencia armada es constante en Nueva York y área vecinas. Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.