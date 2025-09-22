NYPD busca a 4 hombres por el apuñalamiento mortal de un hispano en Manhattan

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó este lunes que estaba tras la búsqueda de cuatro sujetos por su implicación en un acuchillamiento fatal en una calle de Manhattan que dejó a la víctima sin vida a un par de cuadras de su casa.

Las autoridades informaron que Omar López, de 45 años, fue apuñalado en cinco oportunidades cerca de las 4:30 de la madrugada del domingo en la avenida Nagle, cerca de la calle Arden Inwood. Estaba paseando por la acera antes de ser sorprendido por el ataque frente al restaurante Karamelo, informaron.

Los paramédicos llevaron de emergencia a López al Hospital Harlem, donde fue declarado muerto. Los oficiales señalaron que vivía en un edificio de apartamentos a solo unos minutos a pie del lugar de los hechos.

La policía no dio a conocer sobre el posible motivo del ataque, pero publicó imágenes de vigilancia de uno de los sospechosos.

🚨 WANTED FOR A HOMICIDE: On Sunday, September 21, 2025, at approximately 4:25 A.M., police responded to a 911 call for an assault at 141 Nagle Avenue, within the confines of the 34 Precinct. An unknown individual stabbed a 47-year-old male causing his death. pic.twitter.com/lSfiKxE525 — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 22, 2025

En otra parte de Manhattan, los investigadores estaban realizando averiguaciones por un acuchillamiento y tiroteo separado el domingo en NoMad, cerca de la ruta del Desfile del Día de la Independencia de México, informó Gothamist.

Un hombre de 24 años fue apuñalado en los glúteos en la intersección de la calle 28 Este y la avenida Madison poco antes de las 5:00 de la tarde y una adolescente de 17 años fue baleada en el hombro minutos después en la intersección de la calle 27 Este y la avenida Park Sur, informaron los funcionarios. Los dos fueron llevados al Hospital Bellevue en condición estable, y los agentes informaron que se arrestó a una persona vinculada con el tiroteo.

NYPD manifestó que los incidentes que se llevaron a cabo después de que el desfile concluyera oficialmente, no estaban vinculados entre sí y que la policía sigue buscando al sospechoso del apuñalamiento.

Los datos de la policía hasta el 14 de septiembre muestran que los asesinatos y las agresiones graves en la Comisaría 34, que incluye Inwood, bajaron un 80% y un 9% respectivamente, en comparación con los niveles del mismo período de 2024. En la Comisaría 13, que incluye NoMad, las agresiones graves subieron casi un 25%.

En toda la ciudad de Nueva York, los homicidios descendieron un 17% y las agresiones un 1% año tras año, dicen los datos del NYPD.

Sigue leyendo: