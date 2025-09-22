Las Desiguales viajan a Panamá y rinden homenaje a su cultura

El popular programa de televisión Desiguales rindió este lunes un emotivo homenaje a Panamá, un país al que se trasladaron esta semana para la transmisión de los Premios Juventud 2025. El especial tributo tuvo a las presentadoras luciendo las coloridas y hermosas polleras, el vestido característico de Panamá.

Adamari López, la doctora Nancy Álvarez, Amara La Negra, Migbelis Castellanos y Karina Banda mostraron su admiración por la cultura panameña al vestir estas prendas, un gesto que fue aplaudido por sus seguidores.

Desiguales se instala en Panamá

Además del homenaje, el programa sorprendió a los televidentes al estrenar una presentación completamente renovada en esta edición especial.

En la publicación de Instagram, el equipo de Desiguales compartió su emoción: “¡Un comienzo especial para una ocasión inolvidable! Así comenzamos nuestro programa de hoy, estrenando nueva presentación y vistiendo la pollera, el hermoso traje típico de Panamá”. El mensaje continuó expresando su gratitud al pueblo panameño: “¡Gracias a todos los que nos han recibido con tanto cariño, es un honor poder llevar una muestra tan significativa de su cultura!”.

Las presentadoras prometieron una semana llena de sorpresas y momentos únicos, augurando que la experiencia en el país sería inolvidable. “Panamá, si así ha sido el comienzo, no nos podemos imaginar las sorpresas y momentos que viviremos esta semana”, señalaron, dejando a la audiencia expectante ante lo que el show tiene preparado desde la tierra del istmo.

