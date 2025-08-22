Karina Banda celebró su cumpleaños con una fiesta vaquera en Desiguales  

En el programa Desiguales (Univision), este 21 de agosto celebraron el cumpleaños de Karina Banda, una de sus conductoras. Para agasajarla, tuvieron temática vaquera y así rendirle homenaje a las raíces de la mexicana, quien nació en Monterrey.

“Hoy trajimos todo el rancho de Monterrey al set porque hoy es el cumpleaños de nuestra querida Karina Banda”, comentó Amara La Negra.

Luego, mostraron cómo todo el equipo de producción, maquillistas, camarógrafos, equipo de redes y más, se llevaron botas y sombreros para ir en la misma onda de las presentadoras.

Ante el gesto, Karina Banda comentó: “Oigan, este es el mejor regalo que me pudieron dar. Me he disfrutado y verlos a todos unidos celebrando, disfrutando, la verdad que esto no tiene precio. Gracias al jefe Carlos Mesber por cumplirme este deseo, porque no es un capricho, es un deseo”.

En el show la pasaron tan bien que Adamari López propuso que ahora los cumpleaños de las Desiguales sean con una temática.

Luego, al final del programa, la mexicana envió un mensaje de agradecimiento por cumplir un nuevo año de vida. “Estoy feliz de llegar a mis 37 años de grandes mujeres, que me inspiran todos los días. De saber que nos prefieren por las tardes y lo más importante, de tener salud, una familia hermosa, mi esposo que es lo máximo, un buen jefe, buenos compañeros, mis sobrinos. Tengo un mantra con el que voy a comenzar estos 37, quiero vivir mi vida al máximo”, dijo.

En su cuenta en Instagram, la ex reina de belleza dijo que esta fecha es muy especial por varias razones. “El año pasado viví mi cumpleaños en crisis, enfocada en lo que no tenía o no había logrado. Hoy todo es distinto: agradezco lo que sí tengo, empezando por mi vida, y decido vivirla al máximo… porque solo se vive una vez. También decidí comenzar a hacer cosas que nunca había hecho, y por eso me regalé esta sesión de fotos por mi cumpleaños con un vestido hermoso, mis flores y mi pastel (solo había hecho una y fue para mis XV🙈)”, escribió.

