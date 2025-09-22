Netanyahu reafirmó que no permitirá un Estado palestino y amenaza con “responder”

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu reiteró este domingo que no permitirá la creación de un Estado palestino, incluso después de que Reino Unido, Canadá y Australia anunciaran su reconocimiento oficial.

El mandatario aseguró que dará a conocer una “respuesta” tras regresar de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará esta semana en Nueva York.

En un video difundido por su oficina, Netanyahu lanzó un mensaje directo a los países que han dado pasos hacia el reconocimiento palestino en medio de la ofensiva militar en Gaza. “Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán”, afirmó.

Un foro clave en Nueva York

El primer ministro tiene previsto intervenir en la Asamblea General de la ONU el próximo viernes, en una sesión en la que se espera que más países, entre ellos Francia, expresen su respaldo a Palestina.

La cita llega en un contexto de creciente presión internacional tras la guerra en Gaza, que ha dejado más de 65,000 muertos, según organismos internacionales.

Reino Unido, Canadá y Australia se adelantaron a ese debate y formalizaron este domingo su reconocimiento. Netanyahu aseguró que “estos países están dando un gran impulso al terrorismo” y defendió que, durante años, ha bloqueado cualquier avance hacia la creación de un Estado palestino.

En su declaración, el primer ministro subrayó que bajo su mandato se han duplicado los asentamientos israelíes en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel en contra del derecho internacional. “Seguiremos por este camino”, aseguró.

La reacción de su gobierno también quedó reflejada en la propuesta del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien planteó que Israel se anexione hasta un 82% de Cisjordania. Medios israelíes no descartan que esta medida pueda avanzar con el respaldo del Ejecutivo de Netanyahu.

“La respuesta al último intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestro país se dará tras mi regreso de Estados Unidos. Esperaremos”, expresó.

