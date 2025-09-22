Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025

El Balón de Oro 2025 quedó en manos del francés Ousmane Dembélé, el gran líder del PSG durante una temporada histórica.

El extremo francés fue decisivo en el triplete logrado por su club, incluida la Champions League, donde brilló con goles y asistencias en los momentos más determinantes. Su capacidad para marcar diferencias en los partidos grandes terminó inclinando la balanza a su favor.

El top 10 final incluyó a figuras como Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Cole Palmer, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha. En el podio lo acompañó el jugador del Barcelona Lamine Yamal, quien con apenas 18 años, deslumbró con su talento precoz.

En la máxima distinción, el Balón de Oro femenino volvió a coronar a Aitana Bonmatí, consolidada como la gran referencia del fútbol mundial.

Trofeo Kopa

El Trofeo Kopa, destinado al mejor futbolista joven del planeta, fue entregado por Raphael Varane y tuvo como nominados a Doué Estevão, João Neves, Kenan Yildiz y Lamine Yamal, quien finalmente se llevó el galardón. El jugador del Barcelona fue ovacionado y expresó: “Lo primero es agradecer a France Football por el premio, a mi club, a la selección, a mi familia y a mis compañeros, quienes me han ayudado a llegar aquí”. En la categoría femenina, las finalistas fueron Michele Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky López y Claudia Martínez, con la española Vicky López como vencedora.

Trofeo Johan Cruyff

El Trofeo Johan Cruyff, que distingue a los mejores entrenadores del año, coronó a Sarina Wiegman (Inglaterra) en la rama femenina. En el apartado masculino, el reconocimiento fue para Luis Enrique, técnico del PSG.

Trofeo Lev Yashin

En la portería, el Trofeo Lev Yashin premió a los mejores guardametas: Hannah Hampton en la categoría femenina y Gianluigi Donnarumma en la masculina. Durante la ceremonia también se rindió homenaje a los portugueses Diogo Jota y André Silva por su trayectoria.

Trofeo Gerd Müller

El Trofeo Gerd Müller, que distingue a los mejores goleadores del año, tuvo como vencedores a Viktor Gyökeres en el fútbol masculino y a Ewa Pajor en el femenino.

El premio al Club del Año reconoció el éxito colectivo, distinguiendo al Arsenal femenino y al PSG masculino, mientras que el Premio Sócrates recayó en la Fundación Xana por su labor social.

