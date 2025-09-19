Balón de Oro 2025: fecha, horario y lugar de la gala al mejor jugador del mundo

El fútbol de élite se prepara para una de sus citas más importantes del año. Los mejores jugadores y jugadoras del planeta se reunirán en París para la entrega de los codiciados premios de la revista France Football. La ceremonia, un evento de gran tradición, tendrá lugar en un escenario icónico de la capital francesa.

¿Cuándo y dónde es la gala del Balón de Oro 2025?

La ceremonia del Balón de Oro 2025 está programada para el lunes 22 de septiembre. Los aficionados al fútbol de todo el mundo podrán sintonizar para ver a sus ídolos recibir los galardones en una gala llena de emoción.

Rodri ganó el premio del Balón de Oro 2024. Crédito: Michel Euler | AP

La sede elegida, al igual que en ediciones anteriores, será el majestuoso Théâtre du Châtelet en París, Francia. Este emblemático recinto, ubicado en el corazón de la ciudad, se vestirá de gala para recibir a las máximas figuras del balompié internacional, convirtiéndose en el epicentro de la atención mediática.

La hora de la ceremonia y otros Premios

La entrega de premios está programada para comenzar a las 15:00 horas (Este de Estados Unidos). Además del premio principal para el mejor futbolista masculino y femenino, la gala también incluirá la entrega de otros importantes reconocimientos, como:

Trofeo Kopa , para el mejor jugador joven.

, para el mejor jugador joven. Trofeo Yashin , para el mejor portero.

, para el mejor portero. Premio Sócrates , por la labor social y humanitaria.

, por la labor social y humanitaria. Trofeo Gerd Müller , para el máximo goleador.

, para el máximo goleador. Club del Año, que honra al mejor equipo en general.

La emoción crece a medida que se acerca la fecha del evento. Con la lista de nominados ya anunciada, la gala del Balón de Oro 2025 será una cita imperdible para todos los aficionados al fútbol.

